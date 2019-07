Mejni spori, ki trajajo že skoraj četrt stoletja, ostajajo nerešeni

Mejni spori med Slovenijo in njeno južno sosedo trajajo že skoraj četrt stoletja, pred odločitvijo arbitražnega sodišča pa je bilo na papirju spornih vseh 670 kilometrov meje, in sicer zaradi stališča, da meja med republikama v času Jugoslavije ni bila določena. Rešitve sta pred 18 leti iskala že Janez Drnovšek in Ivan Račan, a teh do danes še ni na vidiku.

Ko gledamo arbitražno odločitev o meji od severa proti jugu hitro vidimo, da gre za opisovanje neodločenega rezultata, eni dobijo, drugi izgubijo v približno enaki meri, morda je Slovenija izgubila za kanček več kot Hrvaška. Na Muri smo izgubili večino spornega ozemlja, označeno je z rdečo, toda uradno je v Sloveniji pristalo osem ljudi, ki so po odločitvi proslavljali veliko zmago. Novo stanje je jasno kazalo, da je Hrvaška dobila večino zemlje, konkretno kar 700 hektarjev kmetijskih zemljišč in gozdov pa tudi protipoplavne zidove, ki branijo prebivalce Hotize. Smo pa dobili zaselek Mirišče, označeno je z zeleno, s samimi Slovenci, zaradi zgodovinske navezanosti na Slovenijo. Pri Razkrižju žal ni bilo niti takšnega razumevanja. Okoli 35 prebivalcev zdaj živi na Hrvaškem. Tudi v Beli krajini arbitri niso odstopali od načel. Strogo po katastru. V Sloveniji sta tako poleg oddajnika na Trdinovem vrhu ostali še vasi Drage in Brezovica, tam je meja še najbolj kaotična in neživljenjska. In pa še vasi južno od Dragonje, pa Jorasova hiša. Od nekdaj so bili zaselki Mlini, Bužini in Škodelin v našem katastru. Po odločitvi arbitrov je meja potegnjena po Dragonji, te vasi so hrvaške. Najbolj pa se je" kadilo" okoli Piranskega zaliva - Slovenija je dobila 4/5 zaliva in tudi stik z odprtim morjem.

Janez Drnovšek in Ivan Račan. FOTO: POP TV

Sporazum med Drnovškom in Račanom

Slovenija in Hrvaška sta že pred odločitvijo arbitražnega sodišča iskali rešitev za mejni spor, nekdanja premierja Janez Drnovšek inIvica Račansta sporazum celo že parafirala. Toda hrvaški parlament ga ni potrdil, mednarodna posredovanja pa niso več zalegla. Po strokovni skupini, mešani diplomatski komisiji pa mediaciji pod tedanjim ameriškim obrambnim ministrom Perryjem leta 2001 končno preboj. Tedanja premierja Drnovšek in Račan sta zmogla dovolj politične modrosti za sporazum o meji: Hrvaška bi popustila pri meji na morju, Slovenija na kopnem. A Račan ni imel dovolj politične podpore v saboru, ki že parafiranega sporazuma ni ratificiral. Sledilo je obdobje sporov, protestov, mednarodnih posredovanj, incidentov, provokacij, pa tudi notranjepolitičnih obračunavanj na obeh straneh meje. Leta 2009 nov premik, ker se nista mogli dogovoriti sami, sta se Slovenija in Hrvaška dogovorili, da bo mejo določilo arbitražno sodišče, kar je bil tudi ključen pogoj za hrvaški vstop v Evropsko unijo.

Meja, ki jo je določilo arbitražno sodišče. FOTO: POP TV