Slovenija

Mejo začrtali tako, da je pokojni ležal delno v Jugoslaviji in delno v Italiji

Nova Gorica, 04. 01. 2026 20.23

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Meja z Italijo

Ob poslušanju obmejnih zgodb na Goriškem turisti in obiskovalci še vedno ostajajo odprtih ust. Mejo so denimo zarisali tako, da je eden od pokojnikov na mirenskem pokopališču ležal delno v Jugoslaviji in delno v Italiji. Takšne in podobne zgodbe naše polpretekle zgodovine je na obmejnih točkah odslej mogoče spoznavati tudi z modernimi orodji, kot so QR-kode in očala za virtualno resničnost.

obmejne zgodbe Goriška meja obmejne točke QR-kode virtualna resničnost

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kviz
04. 01. 2026 21.22
Našim simpatizerjem Venezuele kordišu mescu in podobnim, bi tudi lahko priporočili plačo cca 2€.
Odgovori
0 0
Colgate
04. 01. 2026 21.01
Yugoslavija...še danes tarča posmeha v Italiji in Avstriji, pa ne zastojn.
Odgovori
+1
2 1
Banion
04. 01. 2026 20.47
ja na žalost tose zgodi ko se srečajo zadrti nacionalisti namesto ljudje zdrave pameti
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
