Mejo začrtali tako, da je pokojni ležal delno v Jugoslaviji in delno v Italiji

Ob poslušanju obmejnih zgodb na Goriškem turisti in obiskovalci še vedno ostajajo odprtih ust. Mejo so denimo zarisali tako, da je eden od pokojnikov na mirenskem pokopališču ležal delno v Jugoslaviji in delno v Italiji. Takšne in podobne zgodbe naše polpretekle zgodovine je na obmejnih točkah odslej mogoče spoznavati tudi z modernimi orodji, kot so QR-kode in očala za virtualno resničnost.