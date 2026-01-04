Mejo začrtali tako, da je pokojni ležal delno v Jugoslaviji in delno v Italiji
Ob poslušanju obmejnih zgodb na Goriškem turisti in obiskovalci še vedno ostajajo odprtih ust. Mejo so denimo zarisali tako, da je eden od pokojnikov na mirenskem pokopališču ležal delno v Jugoslaviji in delno v Italiji. Takšne in podobne zgodbe naše polpretekle zgodovine je na obmejnih točkah odslej mogoče spoznavati tudi z modernimi orodji, kot so QR-kode in očala za virtualno resničnost.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.