Melamin toži družino pokojnega delavca

Družina navedbe zavrača. Starša, partnerka in brat pokojnega so vložili odškodninsko tožbo zoper Melamin. Od podjetja zahtevajo nadomestilo zaradi smrti bližnjega. Na njihov odškodninski zahtevek in predlog za sporazumno rešitev podjetje ni odgovorilo, namesto tega je zoper ožje družinske člane pokojnega delavca vložilo tožbo.

Pooblaščenci družine iz Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji poudarjajo, da se nesreča ni zgodila po njegovi krivdi, temveč je bil razlog pomanjkanje varnostnih ukrepov in slaba organizacija dela v podjetju, še poroča omenjeni portal.

Med drugim navajajo, da podjetje ni poskrbelo za ustrezne postopke prepoznavanja in vhodne kontrole kemikalij, delovna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi so bila pomanjkljiva, na pretakališču pa ni bilo zadostnega števila ustrezno usposobljenih delavcev. Poleg tega delavci niso bili teoretično in praktično usposobljeni za varno delo, prav tako niso prejeli ustreznih navodil glede ravnanja s kemičnimi snovmi, kot sta EPI in DETA. Podjetje z zunanjimi izvajalci tudi ni imelo sklenjenega sporazuma glede varstva pri delu, so sporočili za portal E-utrip.

"Melamin d. d. se je zavedal pomanjkljivosti in nevarnosti, da lahko pride do zamenjave kemikalij, ki nista kompatibilni, na kar so večkrat opozarjali zaposleni in sindikat, toda v tej smeri ni storil ničesar. Zgoraj opisane pomanjkljivosti je ugotovila tudi delovna skupina ministrstva za okolje, ki je preiskovala to delovno nesrečo, kar izhaja iz Poročila Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS z dne 29. 3. 2023. Tudi Inšpektorat RS za delo je v okviru izvajanja inšpekcijskih postopkov večkrat ugotovil nepravilnosti, ki jih Melamin d. d. ni odpravil, zaradi česar delo pri Melaminu d. d. ni bilo varno, življenja delavcev pa so bila ogrožena," so navedli pooblaščenci družine.