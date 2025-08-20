Svetli način
Slovenija

Melamin toži družino pokojnega delavca

Tri leta po delovni nesreči v kočevskem Melaminu, v kateri je umrl tudi delavec Mario Južnič, je podjetje vložilo tožbo zoper njegove starše in zunajzakonsko partnerko, poroča portal E-utrip. Od njih terja plačilo 60.000 evrov. Podjetje meni, da je bil pokojni odgovoren za eksplozijo.

Družina navedbe zavrača. Starša, partnerka in brat pokojnega so vložili odškodninsko tožbo zoper Melamin. Od podjetja zahtevajo nadomestilo zaradi smrti bližnjega. Na njihov odškodninski zahtevek in predlog za sporazumno rešitev podjetje ni odgovorilo, namesto tega je zoper ožje družinske člane pokojnega delavca vložilo tožbo.

Pooblaščenci družine iz Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji poudarjajo, da se nesreča ni zgodila po njegovi krivdi, temveč je bil razlog pomanjkanje varnostnih ukrepov in slaba organizacija dela v podjetju, še poroča omenjeni portal. 

Med drugim navajajo, da podjetje ni poskrbelo za ustrezne postopke prepoznavanja in vhodne kontrole kemikalij, delovna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi so bila pomanjkljiva, na pretakališču pa ni bilo zadostnega števila ustrezno usposobljenih delavcev. Poleg tega delavci niso bili teoretično in praktično usposobljeni za varno delo, prav tako niso prejeli ustreznih navodil glede ravnanja s kemičnimi snovmi, kot sta EPI in DETA. Podjetje z zunanjimi izvajalci tudi ni imelo sklenjenega sporazuma glede varstva pri delu, so sporočili za portal E-utrip.

"Melamin d. d. se je zavedal pomanjkljivosti in nevarnosti, da lahko pride do zamenjave kemikalij, ki nista kompatibilni, na kar so večkrat opozarjali zaposleni in sindikat, toda v tej smeri ni storil ničesar. Zgoraj opisane pomanjkljivosti je ugotovila tudi delovna skupina ministrstva za okolje, ki je preiskovala to delovno nesrečo, kar izhaja iz Poročila Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS z dne 29. 3. 2023. Tudi Inšpektorat RS za delo je v okviru izvajanja inšpekcijskih postopkov večkrat ugotovil nepravilnosti, ki jih Melamin d. d. ni odpravil, zaradi česar delo pri Melaminu d. d. ni bilo varno, življenja delavcev pa so bila ogrožena," so navedli pooblaščenci družine.

Na Melaminu do zaključka pravnega postopka zadev ne komentirajo. So pa sporočili: "Poročilo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo iz marca 2023 vsebuje 75 priporočil, ki zajemajo ukrepe za izboljšanje varnosti procesov v obratih z večjim tveganjem za okolje (SEVESO obrati) ter za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. V Melaminu ta priporočila obravnavamo odgovorno in jih vključujemo v svoj proces nenehnega nadgrajevanja varnostne kulture. Imamo pridobljene certifikate ISO 9001 in ISO 14000 ter veljavno SEVESO okoljevarstveno dovoljenje, naši strokovnjaki pa redno sodelujejo z združenji in se izobražujejo doma in v tujini. Varnost razumemo kot proces, ne kot točko – zato sistematično vlagamo v izboljšave, ne le zaradi zakonodajnih zahtev, temveč predvsem zaradi odgovornosti do zaposlenih, okolja in skupnosti."

V odgovoru so še zapisali, da ne držijo navedbe, da ugotovljene nepravilnosti Inšpektorata RS za delo niso bile odpravljene ter dodali, da proaktivno sodelujejo pri vseh inšpekcijskih nadzorih ter da so ugotovitve upoštevali in ustrezno uredili v skladu z mnenjem inšpektorata, še poroča E-utrip. 

V hudi eksploziji umrlo sedem ljudi

Nesreča v Melaminu se je zgodila 12. maja 2022, ko so v podjetje pripeljali surovino dietilentriamin in jo iz cisterne tovornjaka začeli napačno prečrpavati v Melaminov rezervoar z epiklorohidrinom. Sledila je huda eksplozija, v kateri je umrlo sedem ljudi, med njimi pet takoj, dva pozneje v bolnišnici. Po grobih ocenah je nastalo za več kot 37 milijonov evrov škode.

