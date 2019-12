Slovensko podjetje za Melanio Trump izdelalo unikatno božično darilo

A obdarovanje Melanie Trump ni enostavno, približno štiri mesece so se z Belo hišo dogovarjali in pošiljali različne dokumente. "Pošiljali smo certifikate, prepovedi, zapovedi. Pa kdo stoji za tem, osebne dokumente, skenirane, podpisane izjave,"pripoveduje Burger.

Direktor podjetja M Tom Damjan Burger pove, da je bil prototip fotelja k njej poslan kot številka 001 – "first lady", saj so mu želeli dodati večjo simbolično vrednost.

Nazadnje pa je morala to unikatno božično darilo odobriti še Trumpova. V začetku decembra so ga končno lahko pospremili na let proti Washingtonu, s ponosom pove Burger. ''Od njihovega protokola smo dobili povratno informacijo, da je bil fotelj postavljen v njen ambient.''

In četudi njen soprog v podnebne spremembe ne verjame, so se potrudili, da je fotelj kar se da trajnostno izdelan, dodaja Burger. 'Ko se ga naveliča ali uniči, se ga da skoraj 80 % reciklirati.''

Ideja, da bi ameriško prvo damo letos obdarovali, se je, pripoveduje direktor, porodila po nekaj kozarcih rujnega. Prvotni načrt je sicer bil, da bi ji poklonili knjigo o lepotah njene rodne Slovenije, a so se odločili, da bi ji radi podarili tudi fotelj.