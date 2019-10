Ameriški Slovenci ponosni na svoje korenine, kaj pa Melania?

"Ponosni smo, od kod prihajamo, ponosni smo na svoje prednike, kdo so bili, kaj vse so žrtvovali," doda Axelsonova.

Melania Trump je le ena od okoli pol milijona Američanov, ki imajo slovenske korenine. In medtem ko je v vlogi prve dame ZDA doma še nismo videli, se tako slovensko kot ameriško rodoslovno društvo borita za boljšo statistiko. Zadnja skupina Američanov, ki pri nas iščejo svoje sorodnike, pomeni, da jih je k nam prišlo že več kot 300 - in ne le po odgovore.

Vespa, na kateri jo je še kot Melanijo Knavs prevažal njen nekdanji fant Peter Butoln, ni našla kupca vse od leta 2016 pa do danes in je morda dober pokazatelj, koliko je Slovencem sploh mar. Drugače je čez lužo, kjer je že lani, sodeč po anketi CNN, postala bolj priljubljena od svojega moža, letos poleti pa celo tretja najbolj občudovana ženska v ZDA.

Pri nas se to pozna predvsem na turizmu. Lani skoraj 12 odstotkov več prihodov Američanov kot leta 2017, za četrtino več je bilo tudi nočitev. Ne zaostaja niti blagovna menjava med državama. Lani smo več izvozili kot uvozili, celoten obseg pa je lani narasel za dobrih 19 odstotkov v primerjavi z letom poprej. Številke bi skupaj z nacionalnim ponosom zagotovo dvignil obisk zakoncev Trump, a skupaj smo ju videli le na Bledu leta 2002, ko bil na sporedu nekajurni obisk tašče in tasta.

Lani ugledni francoski časnik zapiše, da ob srečanju s številnimi slovenskimi poslovneži Melania vztraja na komunikaciji v angleščini.

In čeprav zastopnica Melanie in njenih staršev, Nataša Pirc Musar, opravlja svoje delo zelo učinkovito, torta Melania kljub zaščitenemu imenu še vedno diši, z njo pa tudi znamka First lady - vse od vina, salam, čokolad do jabolčnih krhljev in krem.

Pa jo bomo še kdaj videli doma? Če ne prej, jo bomo kot kaže najprej srečali v knjigi. Tako vsaj obljubljata avtorja Nino Mihalek in Igor Omerza.