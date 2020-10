Melania ali ženskam se piše vse bolj črno

Obama je potem to mojstrsko izrabil, obrnil, uporabil odlomke iz Levjega kralja in cela dvorana se je smejala, tam na sredi pa je sedel Donald in bil videti tako nekako ubogo in osramočeno in nerelevantno, da bi se ti skoraj zasmilil. To je bila seveda velika napaka, kot je svet na svojo osuplost kmalu ugotovil.

In če je bilo dejstvo, da je predsednik ZDA postal Donald Trump, skorajda nepredstavljivo, je bilo še bolj težko dojeti, da je prva dama postala slovenska manekenka iz Sevnice. Prva dama ima nekaj vpliva in moči, prav gotovo. Kako je to izrabila Melanija? Ki se zdaj morda poslavlja s tega položaja.

Ampak za začetek nekaj zgodb, z vsega sveta, različne teže zagotovo, toda vsaka povedana na svoj način.

Nemalo so bile presenečene in ogorčene ženske, ki so jih pred dnevi zvlekli z letala katarske letalske družbe na poti v Avstralijo in jih podvrgli natančnemu in mučnemu telesnemu, natančneje ginekološkemu pregledu.

V Katarju so kasneje pojasnjevali, da so to storili zato, ker so na enem izmed stranišč na letališču našli v plastiko zavitega odvrženega novorojenčka, potem pa so kar povprek zgnali vse prisotne ženske na pregled, če ni morda katera izmed njih slučajno ravnokar rodila. Takšno vsaj je bilo njihovo pojasnilo.

Zgodba iz Francije.

17-letno dekle so starši oziroma natančneje njeni sorodniki pretepli, potem pa obrili po glavi. Zato, ker je bil njen fant iz srbske družine, ona pa iz bosanske.

V Franciji je dogodek udaril še na posebej občutljive strune, saj so po drugi svetovni vojni tako, torej z britjem po glavi, zaznamovali tiste ženske, ki bile osumljene, da so se družile z nemškimi vojaki. Družino so izgnali, dekle pa bo lahko ostalo v Franciji.

V ZDA so po hitrem postopku imenovali novo članico vrhovnega sodišča, Amy Barret Coney. Je skrajno konservativna, na vrhovnem sodišču, ki v Ameriki presoja o najpomembnejših zadevah, bo zdaj tehtnica odločna na strani desnega pola. To pa pomeni, da so lahko ogrožene številne, s težavo pridobljene pravice, na prvem mestu pravica do svobode odločanja, ki jo zagotavlja znamenita Roe/ Wade odločitev. Na udaru so lahko tudi pravice istospolnih, pravica do načrtovanja družine, pravica do porodniške odsotnosti, do enakega plačila za ženske in moške, pa tudi pravica do za vse dostopnega zdravstvenega zavarovanja.

Na Poljskem potekajo demonstracije in protesti proti odločitvi vrhovnega sodišča, da še bolj omeji pravico do splava. Splav je zdaj prepovedan tudi, ko raziskave pokažejo, da z zarodkom ni vse v redu. Pogosto v takšnih primerih tako ali tako pride do splava po naravni poti. Tudi tukaj bodo sumničavi oziroma so že. Poljakinja pripoveduje svojo zgodbo, ko je bila na tem, da spontano splavi, močno je krvavela, zdravniki ji niso želeli pomagati, zato se je morala odpeljati 300 kilometrov čez mejo v Nemčijo, do prve klinike.

Kazen za splav bo lahko tri leta zapora.