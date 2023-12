Melania Trump sprejela nove ameriške državljane in delila svojo izkušnjo

V dobrem letu dni so Američani nekdanjo prvo damo Melanijo Trump videli le dvakrat; ko je njen soprog novembra lani najavil novo predsedniško kampanjo in pred tedni na pogrebu nekdanje prve dame Rosalyn Carter. Včeraj pa se je ne le pojavila, ampak tudi govorila na slovesnosti ob prisegi 25 novih ameriških državljanov.

"Ploskam vam za vsak korak, ki ste ga naredili. Za vsako oviro, ki ste jo premagali, za vsako žrtvovanje, ki ste ga zmogli. Moja naporna priseljenska izkušnja mi je odprla oči, da se zavedam, kaj vse morajo prestati tisti, ki želijo državljanstvo," pravi edina prva dama, ki je naturalizirana ameriška državljanka. Tako želene dokumente je dobila leta 2006. "Pridobitev državljanstva ti spremeni življenje, vendar terja čas, odločnost in pogosto tudi izjemno moč."

V svojem govoru in čestitkah novopečenim državljanom z vsega sveta Melanija Trump ni omenila Donalda Trumpa. Ta premočno vodi v tekmi za republikansko nominacijo in obljublja, da bo priseljevanje še bolj otežil, prebivalcem muslimanskih držav pa kar prepovedal. "Takoj po moji inavguraciji bomo hitro zaprli mejo in odpravili vsakršno politiko odprtih mej, ki jo ima sleparski Joe Biden. Začeli bomo tudi z izvajanjem največje operacije deportacij v ameriški zgodovini."

Melanija Trump kampanjo svojega soproga, v kateri do zdaj sicer ni sodelovala, podpira. Njen izbor, da v javnosti vznikne na slovesnosti za nove državljane, pa je zanimiva tudi zato, ker je potekala v stavbi Nacionalnih arhivov v Washingtonu. Gre za institucijo, ki ji morajo ameriški predsedniki po odhodu iz Bele hiše izročiti dokumente. Trump je to zavrnil in tajne dokumente hranil v Maralagu. Zato si je prislužil obtožnico, sojenje se začne maja.