Mengeš na nogah: "Pridi gola!" navdušila premierno občinstvo

Špas teater ima novo gledališko uspešnico. V petek zvečer je v njegovi domači dvorani, Kulturnem domu Mengeš, premiero doživela komedija PRIDI GOLA!, sodobna priredba svetovno znane farse francoskega dramatika Marca Camolettija. Večer se je končal tako, kot si ustvarjalci ob premieri lahko samo želijo – z navdušenjem polne dvorane in stoječimi ovacijami.

Razprodana dvorana in navdušeno občinstvo na premieri Pridi gola! v Mengšu FOTO: Marko Delbello Ocepek

ŽIGA FLAJNIK: MLADA REŽIJSKA ENERGIJA ZA SVETOVNO GLEDALIŠKO USPEŠNICO

Čeprav predstava temelji na znameniti francoski farsi Marca Camolettija, je nova različica izrazito zaznamovana z avtorskim pristopom Žige Flajnika, ki je podpisal prevod in priredbo ter režijo, scenografijo in kostumografijo predstave.

"Golota in smeh sta povsem naravni stvari in lahko vam zagotovim, da vsaj ene od njiju v predstavi nikakor ne manjka. Za vse, ki jih naslov morda nekoliko prestraši: golote ni, smeha in norosti pa je več kot dovolj. Po prvih ponovitvah smo z odzivi gledalcev izjemno zadovoljni. Najlepše je slišati, da jih zgodba pritegne že od začetka, da se smejijo skozi celotno predstavo in da jim čas v družbi naših likov mine prehitro. Takšni odzivi nam dajejo dodatno energijo za naprej. Z ekipo Pridi gola! bomo zdaj obiskovali kraje po Sloveniji in širili tisto, česar nikoli ni preveč – smeh" je po uspešni premieri povedal Žiga Flajnik. Več kot štiri desetletja staro mednarodno gledališko uspešnico približal sodobnemu slovenskemu občinstvu, pri tem pa ohranil tisto, zaradi česar Camolettijeva farsa že desetletja osvaja odre po svetu: bliskovit tempo, nenehne preobrate, laži, ki rojevajo nove laži, zamenjave identitet in komični kaos, ki se iz minute v minuto samo še stopnjuje. Rezultat je predstava, ki se ne ustavi. Hitra. Drzna. Seksi. Nepredvidljiva. In predvsem – neusmiljeno smešna.

MOČNA IGRALSKA ZASEDBA, KI NOSI PREDSTAVO

Eden največjih adutov predstave Pridi gola! je njena izjemno močna zvezdniška igralska zasedba, v kateri se srečujejo prepoznavna imena slovenskega gledališkega, glasbenega in medijskega prostora. Prav nenavadna kombinacija obrazov iz različnih delov slovenskega kulturnega in medijskega prostora daje predstavi dodatno svežino. Na odru nastopajo Helena Blagne, Melani Mekicar, Alenka Kraigher, Nenad Nešo Tokalić in Primož Vrhovec.

Zasedba, ki ni zanimiva le na papirju, temveč predvsem na odru. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Poseben pečat predstavi daje tudi Helena Blagne, eno najbolj prepoznavnih imen slovenske glasbene scene, ki se je tokrat znašla znotraj igralskega ansambla in s svojo prezenco, odrsko samozavestjo ter prepoznavno energijo pomembno soustvarja dinamiko predstave. Prav njena prisotnost v kombinaciji z močnimi gledališkimi imeni in mlajšo generacijo ustvarjalcev daje predstavi dodatno širino in privlačnost. Kemija med igralci, kontrasti med njihovimi odrskimi karakterji in izrazita energija ustvarjajo predstavo, ki ves čas živi, se premika in stopnjuje do nepričakovanega konca.

LJUBICA, ŽENA, PRIJATELJ IN KUHARICA. KAJ BI LAHKO ŠLO NAROBE?

Načrt je sprva videti popoln. Mož želi preživeti romantičen vikend z ljubico. Žena naj bi odšla od doma. Vse je pripravljeno. Potem pa žena ostane. Pojavi se najboljši prijatelj. Pride še kuharica. In od tistega trenutka naprej nič več ni tako, kot bi moralo biti. Laži se množijo, identitete se zamenjujejo, odnosi zapletajo, občinstvo pa ima vse manj možnosti, da bi uganilo, kaj bo sledilo.

Laži se množijo, identitete se zamenjujejo, odnosi zapletajo, občinstvo pa ima vse manj možnosti, da bi uganilo, kaj bo sledilo. FOTO: Marko Delbello Ocepek

OD PARIZA DO LONDONA IN BROADWAYA – ZDAJ V SODOBNI SLOVENSKI PREOBLEKI

Pridi gola! temelji na znameniti Camolettijevi komediji Pyjama pour six, v svetu znani tudi kot Don't Dress for Dinner. Gre za eno najbolj priljubljenih situacijskih fars, ki se že desetletja igra na svetovnih odrih. V Špas teatru pa je dobila novo življenje.

PREMIERA JE POKAZALA: "PRIDI GOLA!" IMA VSE SESTAVINE ZA NOVO USPEŠNICO

Stoječe ovacije premiernega občinstva so bile najlepša potrditev dela celotne ekipe. Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno.. Navdušenje ob premieri je bilo popolno, kar so potrdili tudi številni znani obrazi, ki so iz dvorane odhajali nasmejani do ušes. Med občinstvom so bili Denis Avdić z ženo Ano, Joc in Maruša Pečečnik, Uroš Smolej, Daniel Malalan, Jernej Kogovšek, Miha Brajnik, Maja Martina Merljak, Nik Škrlec, Jernej Kuntner, Jan Bučar, Petra Kerčmar, Ota Roš, družina Kozlevčar, Janja Pušl, David Sluga, Matjaž Jelen ter številni drugi predstavniki slovenskega družabnega, kulturnega in medijskega sveta. Večer je tako poleg gledališkega uspeha dobil tudi pravi pridih družabnega dogodka.

icon-chevron-right 1 27 icon-chevron-right Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek

Polna dvorana, številni znani obrazi iz sveta kulture, estrade in poslovnega sveta ter izjemen odziv publike so potrdili, da je Špas teater z novo komedijo zadel v polno. Marko Delbello Ocepek





















































Navdušenje publike na prvi predstavi 22.9.26 si lahko ogledate tukaj

PO PREMIERI SE ZAČENJA POT PO SLOVENIJI

Po premiernem uspehu v Mengšu se predstava odpravlja na odre po Sloveniji. Če so razprodane predpremiere prvi pokazatelj, stoječe ovacije premiernega občinstva pa drugi, potem ima Špas teater v rokah predstavo z vsemi sestavinami za eno najbolj iskanih komedij nove gledališke sezone. In prav zato je Pridi gola! tudi odličen razlog, da si podarite večer zase. Pridite v gledališče, nasmejte se, odklopite od vsakdana in si polepšajte večer z zgodbo, ki vas bo še dolgo spremljala z nasmehom. V času, ko vsi potrebujemo malo več lahkotnosti, dobre energije in iskrenega smeha, je lahko prav tak gledališki večer najlepši zaključek dneva.

Vidimo se: na Bledu, v Kranju, Novi Gorici, Novem mestu, Ljutomerju, Prevaljah, Škofji Loki, Šmarju pri Jelšah, Velenju, Vrhniki, Zagorju, Žalcu in mnogih drugih krajih. Vstopnice so že v prodaji.

Svetovna uspešnica. Zvezdniška in medgeneracijska igralska zasedba. Sveža režijska energija. Devetdeset minut komičnega kaosa brez odmora.

In eno zelo preprosto vprašanje:

Ste pripravljeni priti – GOLI?