'Meni se to ne more zgoditi': na Tinderju spoznal punco in izgubil vse prihranke

Ob evropskem mesecu kibernetske varnosti SI-CERT v okviru programa Varni na internetu pripravlja kampanjo "Meni se to ne more zgoditi". Njeno osrednje sporočilo je: nihče ni imun na spletne prevare. Žrtev lahko postane vsakdo. Napadalci ciljajo na čustva – bodisi z vzbujanjem strahu in občutka nujnosti bodisi z obljubami o hitrem zaslužku ali prihranku, poudarjajo.
V lanskem letu je SI-CERT zaznal kar 25-odstotno rast phishing prevar, kjer napadalci ciljajo na naše podatke, najpogosteje kreditne kartice.
V prvi polovici 2025 je SI-CERT obravnaval 1089 spletnih goljufij, od tega so tretjino predstavljale lažne investicijske sheme v kriptovalute. Gre za obliko prevare, pri kateri žrtve nasedejo obljubam o hitrem zaslužku in ob tem pogosto izgubijo vse svoje prihranke. Opazen je bil tudi porast lažnih spletnih trgovin, kjer uporabniki plačajo za naročene izdelke, ki jih nato nikoli ne prejmejo.
Prevara se lahko zgodi vsakomur
Jedro kampanje predstavljajo štiri zgodbe, povzete po resničnih primerih slovenskih uporabnikov. Vse se začnejo podobno, in sicer s prepričanjem, da so dovolj previdni. A vse se končajo s spoznanjem, da se lahko prevara zgodi vsakomur.
Ključno je, da ostanemo mirni ob sporočilih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Ne ustrašimo se groženj, da moramo nemudoma vnesti svoje geslo ali bančne podatke. Ustavimo se, preden vnesemo finančne podatke (geslo za e-banko ali kreditno kartico) in preverimo verodostojnost spletnega mesta. Ne zaupajmo obljubam o hitrih zaslužkih, še poudarjajo na SI-CERT.
Prodaja prek spleta
31-letna Maja je prodajala otroški voziček in verjela, da bo kupec plačal prek kurirske službe. Namesto nakazila so ji izpraznili račun.
Ljubezenska prevara
28-letni doktorski študent Teo je na Tinderju spoznal punco, ki se mu je zdela popolna. Začela ga je prepričevati, da investira denar v kriptovalute. Ko je izgubil vse prihranke, je izginila tudi ona.
Lažne nagradne igre
Študentka Gaja je na spletu zasledila oglas za polletno avtobusno karto za samo dva evra. Vpisala je podatke svoje kartice in potrdila nakup. Šele kasneje je ugotovila, da pravzaprav ni kupila vozovnice, temveč se je naročila na plačljivo storitev, ki jo je vsak mesec stala več kot 60 evrov.
Lažne spletne trgovine
42-letni ekonomist Marjan je na spletu zasledil oglas za kosilnico po neverjetno nizki ceni. Naročil je izdelek in izbral celo plačilo po povzetju. A ob prevzemu paketa ga je čakalo presenečenje: namesto kosilnice je iz škatle vzel poceni plastično igračo.
Kako se zaščititi?
Varni na internetu na svoji spletni strani za vse primere navajajo tudi načine, kako se izogniti tovrstnim prevaram. Poudarjajo pa, da prevaranti ciljajo na lastnosti, kot so: radovednost, želja po zaslužku, želja po ljubezni ...
Največ lahko za svojo varnost naredimo sami, svetujejo, in sicer z izobraževanjem in predvsem zavedanjem, da se spletne prevare lahko zgodijo komur koli, zato moramo delovati preventivno in poznati trike napadalcev.
