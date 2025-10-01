Svetli način
Slovenija

'Meni se to ne more zgoditi': na Tinderju spoznal punco in izgubil vse prihranke

Ljubljana, 01. 10. 2025 12.35 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
V.L.
Veliko spletnih uporabnikov verjame, da ne bodo nikoli nasedli spletnim prevaram, a statistika kaže, da število prijav in višina finančne škode v Sloveniji iz leta v leto naraščata. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT opozarja, da lahko žrtev postane vsak. Maja, Teo, Gaja in Marjan – štiri zgodbe, povzete po resničnih primerih.

Ob evropskem mesecu kibernetske varnosti SI-CERT v okviru programa Varni na internetu pripravlja kampanjo "Meni se to ne more zgoditi". Njeno osrednje sporočilo je: nihče ni imun na spletne prevare. Žrtev lahko postane vsakdo. Napadalci ciljajo na čustva – bodisi z vzbujanjem strahu in občutka nujnosti bodisi z obljubami o hitrem zaslužku ali prihranku, poudarjajo. 

V lanskem letu je SI-CERT zaznal kar 25-odstotno rast phishing prevar, kjer napadalci ciljajo na naše podatke, najpogosteje kreditne kartice.

V prvi polovici 2025 je SI-CERT obravnaval 1089 spletnih goljufij, od tega so tretjino predstavljale lažne investicijske sheme v kriptovalute. Gre za obliko prevare, pri kateri žrtve nasedejo obljubam o hitrem zaslužku in ob tem pogosto izgubijo vse svoje prihranke. Opazen je bil tudi porast lažnih spletnih trgovin, kjer uporabniki plačajo za naročene izdelke, ki jih nato nikoli ne prejmejo.

Prevara se lahko zgodi vsakomur

Jedro kampanje predstavljajo štiri zgodbe, povzete po resničnih primerih slovenskih uporabnikov. Vse se začnejo podobno, in sicer s prepričanjem, da so dovolj previdni. A vse se končajo s spoznanjem, da se lahko prevara zgodi vsakomur. 

Ključno je, da ostanemo mirni ob sporočilih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Ne ustrašimo se groženj, da moramo nemudoma vnesti svoje geslo ali bančne podatke. Ustavimo se, preden vnesemo finančne podatke (geslo za e-banko ali kreditno kartico) in preverimo verodostojnost spletnega mesta. Ne zaupajmo obljubam o hitrih zaslužkih, še poudarjajo na SI-CERT.

Prodaja prek spleta

31-letna Maja je prodajala otroški voziček in verjela, da bo kupec plačal prek kurirske službe. Namesto nakazila so ji izpraznili račun.

Ljubezenska prevara

28-letni doktorski študent Teo je na Tinderju spoznal punco, ki se mu je zdela popolna. Začela ga je prepričevati, da investira denar v kriptovalute. Ko je izgubil vse prihranke, je izginila tudi ona.

Lažne nagradne igre

Študentka Gaja je na spletu zasledila oglas za polletno avtobusno karto za samo dva evra. Vpisala je podatke svoje kartice in potrdila nakup. Šele kasneje je ugotovila, da pravzaprav ni kupila vozovnice, temveč se je naročila na plačljivo storitev, ki jo je vsak mesec stala več kot 60 evrov.

Lažne spletne trgovine

42-letni ekonomist Marjan je na spletu zasledil oglas za kosilnico po neverjetno nizki ceni. Naročil je izdelek in izbral celo plačilo po povzetju. A ob prevzemu paketa ga je čakalo presenečenje: namesto kosilnice je iz škatle vzel poceni plastično igračo.

Kako se zaščititi?

Varni na internetu na svoji spletni strani za vse primere navajajo tudi načine, kako se izogniti tovrstnim prevaram. Poudarjajo pa, da prevaranti ciljajo na lastnosti, kot so: radovednost, želja po zaslužku, želja po ljubezni ... 

Največ lahko za svojo varnost naredimo sami, svetujejo, in sicer z izobraževanjem in predvsem zavedanjem, da se spletne prevare lahko zgodijo komur koli, zato moramo delovati preventivno in poznati trike napadalcev. 

KOMENTARJI (20)

gecogeco
01. 10. 2025 13.43
+1
kartico prekliči in si novo pridobi. stvar rešena!! lp
ODGOVORI
1 0
ecoliqua
01. 10. 2025 13.39
Uporabi możgane!!
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
01. 10. 2025 13.39
+1
Vedno je vse, kar je prelepo, skoraj pravljično, nerealno in ne razumem, zakaj ljudje verjamejo, da so prav oni neki izbranci za nekaj nerealnega.
ODGOVORI
1 0
Rožice so zacvetele
01. 10. 2025 13.34
+1
Imam kar nekaj oglasov na Bolhi. Skoraj dnevno dobivam, za kakšnega od teh oglasov, sporočilo od "kupca", da naj dam podatke, bodo poslali dostavno službo.Odgovorim, da bom raje jaz poslal GLS, ker imam itak pogodbo z njimi in naj mi oni pošljejo svoje podatke in tel.št....nato vedno vse tiho je bilo.
ODGOVORI
1 0
Nightingale
01. 10. 2025 13.33
Zadnje čase več oglasov, kot člankov...
ODGOVORI
0 0
Sventevith
01. 10. 2025 13.18
+1
Veliki večini se to nikdar ne zgodi, kljub temu, da ima vsak možnost. Zakaj ne? :))))
ODGOVORI
1 0
mackon08
01. 10. 2025 13.12
+2
Ne filozofirajte, da se to lahko zgodi vsakemu. Ne more se definitivno.
ODGOVORI
2 0
metaloh
01. 10. 2025 13.09
+5
Na Fejsu pa se itak vsak teden pojavi nova bejba ki bi me rada spoznala in tudi dala sam ne vem kaj, ker takoj začne nabijati z kriptonesnago...
ODGOVORI
5 0
kr nekdo
01. 10. 2025 13.18
+3
ma to je vse povsod ne sam fejs. te kontaktira pravi da je iz maribora , odgovoriš jaz tud potem pravi da je trenutno iz ljubljane Rečeš da si ravnokar v ljubljaani in pravi da je v kanadi na študiju. hehe če vrjameš. Ampak takim je potrebno čas kratit, da jih čim manj osmoli
ODGOVORI
3 0
tornadotex
01. 10. 2025 13.06
+4
Sem prodajal avto, pa baje iz Italije že prihaja vlečna,samo nakažem še minimalne stroške ...
ODGOVORI
4 0
kr nekdo
01. 10. 2025 13.19
+2
ja pa da pride dostavna služba. In ali je artikel še na voljo.
ODGOVORI
2 0
Potouceni kramoh
01. 10. 2025 13.05
+7
Da se ne boste zajeb in si dali nalozit na mobić aplikacijo Familiy locator in se registrirali z racunom .Vsak teden vam bodo pobrali z racuna 50 evrov.
ODGOVORI
7 0
RichPiana
01. 10. 2025 12.58
+7
Sem prodajal motor. Pa me je prek maila kontaktiral nekdo, ki je baje na ladji mornar in da bo kurirska sluzba prevzela motor.
ODGOVORI
7 0
kr nekdo
01. 10. 2025 13.20
+3
pa rvi kupec je bil a ne? taki takoj k objaviš že odgovorijo ali je artikel še na voljo.
ODGOVORI
3 0
Drugorazredni Turk
01. 10. 2025 12.53
+9
Internet je OK samo za vzpostavitev stikov. Vse ostalo se meniš v živo. Če tega nisi sposoben razumet, ne bi smel imeti interneta.
ODGOVORI
9 0
ivan z Doba
01. 10. 2025 12.46
+2
🤔
ODGOVORI
2 0
