Menjava generacij

Glede na to, da je Kodiaq zdaj prostornejši, aerodinamično in tudi sicer učinkovitejši, pogonsko hibridiziran ter ergonomsko izpopolnjen, se zdi to povsem mogoče. Veliki izzivi Posebno pozornost so pri Škodi namenili učinkovitosti pogonov, majhni porabi, okoljski vzdržnosti, izboru trajnostnih materialov, varnosti in dobremu počutju potnikov. Še najmanj so spreminjali zunanje dimenzije, saj je novemu Kodiaqu tudi zato, da ohranja vzdržljivost, okretnost in uporabnost, opazno zrasla le skupna dolžina. Ob nespremenjeni medosni razdalji je tako zdaj šest centimetrov daljši in s tem dolg 4,758 metra. Teh nekaj dragocenih dodatnih centimetrov razvaja predvsem potnike, saj Kodiaq v notranjosti sedaj ponuja še več prostora za do sedem potnikov in veliko prtljage.

Ali kot pravi vodja oblikovanja v Škodi, Oliver Stefani: "Ustvariti velik avtomobil z zares elegantno obliko je vedno izziv. Ampak pri Škodi imamo radi izzive. Naredili smo vse, da bi vozilo delovalo prostorno, razsežno. Zato tudi ta tako imenovana tornado linija na boku, ki poteka po vsej dolžini, in zadnji spojler, ki elegantno pada proti zadku. Tu je še izrazit D-stebriček. Vse to daje avtomobilu moč, čvrstost in poudari njegovo velikost."

Na pogled še odločnejši Za Kodiaqov robustnejši videz poskrbijo prenovljena kolesna ohišja z izostrenimi robovi, masiven zadnji odbijač in detajli v edinstveni barvi UDC (Unique Dark Chrome), denimo posodobljen Škodin logotip na pokrovu motorja, ter velika mreža hladilnika. Ta je opcijsko osvetljena s štirinajstimi svetlobnimi elementi, ki tvorijo svetlobni pas med obema matričnima LED-žarometoma najnovejše generacije, v katerih je sicer 50 odstotkov več svetlobnih segmentov, ti pa omogočajo za 15 odstotkov boljši svetlobni izkoristek kot žarometi prve generacije. Videz matričnih LED-žarometov zaznamuje element Crystallinium, ki spominja na tradicionalni češki kristal v turkizni barvi. Pod mrežo hladilnika je široka odprtina za zajemanje zraka, ki jo obdajata zračni zavesi. Podaljšana strešna linija je bila aerodinamično optimizirana in se rahlo spušča proti zadku, tu pa je še cel kup izboljšav za večjo aerodinamičnost, da bi bilo kroženje zraka okoli karoserije čim učinkovitejše. Količnik zračnega upora se je tako zmanjšal na 0,282.

Zadek zaznamuje velik in širok pokrov prtljažnika. Skupaj z nizkim nakladalnim robom to omogoča zelo preprosto uporabo. Napis, nameščen na sredo prtljažnikovega pokrova, je izdelan v barvi UDC (Unique Dark Chrome). Pod pokrovom prtljažnika je prenovljen velik zadnji odbijač s širokim integriranim difuzorjem. Kot novo opcijo je celotno oblogo D-stebrička mogoče izbrati v izvedbi UDC. K celostnemu vtisu svoje dodaja grafika zadnjih luči v obliki črke C, ki se razteza globoko proti sredini zadka. Kot dodaja Stefani: "Pri novem Kodiaqu smo se trudili vse elemente oblikovati kar se da široko in nizko. Tako je res priročno postavljen tudi nakladalni rob prtljažnika."

Novi Kodiaq je na izbiro v različicah Selection in Sportline (ta bo pri nas na voljo predvidoma jeseni), opremljen pa je z velikimi aerodinamično optimiziranimi aluminijastimi platišči s premerom od 17 do 20 palcev. Na izbiro je devet barv lakov, med njimi nova kovinsko zlata (Bronx). Notranjost z dvema otokoma Za Oliverja Stefanija je notranja arhitektura povezana predvsem s praktičnostjo in funkcionalnostjo. "Pravimo ji arhitektura dveh otokov, in to zato, ker smo notranjost zasnovali v bistvu kot dva prostora – enega za voznika in drugega za sopotnika," razloži Stefani in doda, da jim je tudi zaradi uporabljenih materialov in barv uspelo ustvariti tako eleganten videz.

Kodiaqova notranjost temelji na štirih slogih: tu so Loft s sivim tekstilnim oblazinjenjem, Lounge z oblazinjenjem iz sive mikrotkanine Suedia in dekorativnimi šivi v obliki črke X v gorčično rumeni barvi ter naposled še Suite, v katerem je trajnostno obdelano črno usnje s sivimi okrasnimi šivi v obliki črke X ali usnje barve konjaka s tonsko usklajenimi okrasnimi šivi. In ko smo ravno pri trajnostnih materialih, vse tekstilije za oblazinjenje sedežev, talne obloge v kabini in prtljažniku ter stropna obloga so izdelane iz stoodstotno recikliranega poliestra, razen pri različici Lounge, kjer je uporabljena kombinacija recikliranih vlaken in 40 odstotkov naravne volne. Usnje pri slogu Suite je obdelano z okolju prijaznim postopkom strojenja, pri katerem se uporabljajo ostanki iz predelave kave. Novosti v notranjosti Ne glede na to, katero vrsto oblazinjenja izberete, je kar nekaj elementov v povsem posodobljeni notranjosti druge generacije Kodiaqa za ta model povsem novih. Tak je na primer 13-palčni prostostoječi zaslon infozabavnega sistema, občutljiv na dotik, s klepetalnikom ChatGPT, pa tudi sistem treh pametnih izbirnih gumbov, večnamenskih vrtljivih stikal z zaslonom v zgornjem delu osrednje konzole (sredinsko stikalo omogoča nadzor štirih funkcij). Izbirna ročica menjalnika, ki je v novi generaciji vselej samodejni DSG, se je preselila pod volanski obroč, s tem pa se je v osrednji konzoli sprostilo kar 2,1 litra prostora za odlaganje, ki ga prekriva drsna zavesa. Hkrati je zato sredinska konzola videti bolj izčiščena in urejena.

Izpostaviti velja tudi integracijo klepetalnika ChatGPT, ki temelji na umetni inteligenci, v glasovno asistentko Lauro. Štirje priključki USB-C z močjo 45 vatov omogočajo hitro polnjenje pametnih telefonov, tablic in prenosnikov, nov prezračevan telefonski predal pa ponuja indukcijsko polnjenje dveh pametnih telefonov hkrati in zagotavlja 15 vatov moči. Prenovljeni 10-palčni virtualni prikazovalnik pred voznikom, na katerem so najpomembnejši podatki o vožnji, se ponaša z novo grafiko. Za boljši pregled lahko zdaj vozniku pomaga tudi napreden projicirni sistem, ki podatke navidezno prikazuje na cesti pred vozilom. Pa Simply Clever rešitve? Štiri so nove, in sicer škatlica s čistilom za čiščenje zaslonov v predalu Jumbo Box, prostori za shranjevanje v oblogi sprednjih vrat s priloženim dežnikom iz trajnostnih materialov, način hitrega ogrevanja kot virtualni gumb v infozabavnem sistemu in predal za shranjevanje na sredinskem tunelu zadaj pred pomično zadnjo sedežno klopjo. Ta ponovno omogoča nastavljanje naprej/nazaj v vzdolžni smeri. Po želji sta na voljo tudi dva dodatna sedeža v tretji vrsti. In za piko na i pri ustvarjanju udobne in sodobne notranjosti je tu še možnost izbire ergonomskih sedežev s pnevmatsko masažno funkcijo.

Varčen priključni hibrid Kodiaq je zdaj prvič na voljo tudi kot zmogljiv priključni hibrid Kodiaq iV, tu pa je še blagohibridna verzija. Druga generacija tega SUV-modela je tako na izbiro z zares široko paleto petih pogonskih sistemov. Vstopni model z 1,5-litrskim štirivaljnikom TSI (110 kilovatov oziroma150 konjskih moči) je opremljen z blagohibridno tehnologijo z 48-voltnim jermenskim zagonskim alternatorjem in 48-voltno litij-ionsko baterijo. Alternator pomaga motorju, hkrati pa regenerira energijo med pojemkom in zaviranjem. Močnejši štirivaljnik je dvolitrski TSI, ki zmore 150 kilovatov oziroma 204 konjske moči ter je opremljen tudi s štirikolesnim pogonom. Na dizelski strani sta dva motorja – 2.0 TDI s 110 in 142 kilovati (150 in 193 konjskimi močmi), pri čemer ima močnejši pogon 4x4. In naposled je tu priključni hibrid. Gre za kombinacijo 1,5-litrskega motorja TSI in elektromotorja (v ohišju šeststopenjskega menjalnika DSG) s sistemsko močjo 150 kilovatov oziroma 204 konjske moči. Baterija s kapaciteto skoraj 26 kilovatnih ur omogoča več kot sto kilometrov dosega samo z močjo elektromotorja. Na hitri polnilnici (z močjo do 50 kilovatov) je tako baterijo od 10 do 80 odstotkov mogoče napolniti v zgolj 25 minutah.

Tudi Kodiaq nove generacije ima sodobno posamično vpetje koles za čim bolj prepričljivo vozno dinamiko, hkrati pa ta z dolgim hodom zagotavljajo udobje in dovolj terenskih zmogljivosti. Novost je uvedba druge generacije sistema za dinamično uravnavanje podvozja DCC Plus. Ta zdaj uporablja sistem dveh ventilov za nadzor blaženja (namesto enega), in sicer po en ventil za fazo stiskanja in fazo raztega blažilnikov. Na ta način je okno delovanja mnogo širše, razlike med nastavitvama za dinamično in udobno vožnjo pa so precej bolj opazne.

