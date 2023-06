Menjava na čelu Centra za varovanje in zaščito: namesto Omana Brezic

S Policije so sporočili, da vodenje Centra za varovanje in zaščito začasno prevzema Tomaž Brezic, dosedanji pomočnik. Bojan Oman je bil zaradi organizacijskih potreb in zagotavljanja večje učinkovitosti dela premeščen v vodstvo Policije.

