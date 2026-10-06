Menjava na vrhu UKC Maribor: po Flisu znova Crnjac

Svet zavoda UKC Maribor je na današnji izredni seji izvolil novega predsednika, obravnaval odstop generalnega direktorja Vojka Flisa in za njegovega naslednika predlagal Antona Crnjaca. Novi predsednik sveta zavoda je postal Igor Škrinjar, sicer občinski svetnik SDS v Rušah, ki je napovedal odgovorno vodenje sveta in hkrati od Flisa zahteval pojasnila o razlogih za njegov odstop. V svet zavoda so bili kot predstavniki ustanovitelja imenovani Tadej Krašovec, Laura Mencinger, Igor Škrinjar in Bernard Memon. Svet se je nato seznanil s Flisovo odstopno izjavo in na njeni podlagi sprejel sklep o njegovi razrešitvi. Ta bo začel veljati po pridobitvi soglasja ustanovitelja, so sporočili z UKC Maribor. Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja so svetniki predlagali Antona Crnjaca, ki bo z mandatom začel po uveljavitvi Flisove razrešitve. Crnjac naj bi funkcijo prevzel za največ šest mesecev, v tem času pa naj bi tekli postopki za izbiro novega direktorja.

Igor Škrinjar FOTO: UKC Maribor

Od Flisa do Crnjaca in nazaj

Crnjac je bolnišnico že vodil od maja 2021 do septembra 2023, v času prejšnje vlade Janeza Janše, ko je s svetom zavoda sklenil sporazum o prenehanju funkcije. Takrat ga je na mestu generalnega direktorja nasledil prav Flis, ki je bolnišnico že vodil med letoma 2017 in 2021. Flis je bil poleg tega kandidat Gibanja Svoboda za mariborskega župana in mestni svetnik te stranke. Crnjac medtem neuradno velja za kandidata, ki je blizu SDS. Ob Crnjačevem odhodu leta 2023 je ta ocenil, da gre za politično zamenjavo, medtem ko je takratni predsednik sveta zavoda Aleš Šabeder to zanikal. Še nekaj mesecev prej je svet zavoda s šestimi glasovi za in petimi proti začel postopek Crnjačeve predčasne razrešitve. Kot razlog so bili med drugim navedeni poslovni rezultati UKC Maribor. Takrat so se pojavile tudi informacije, da želi Gibanje Svoboda na čelo kliničnega centra vrniti Flisa.

Anton Crnjac FOTO: Bobo

Tokrat se zgodba obrača v drugo smer. Po menjavi vlade in nato predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda je iz vodstva odšel Flis, začasno pa se na vrh vrača Crnjac.

Škrinjar: od Flisa pričakujem pojasnila

Novi predsednik sveta zavoda Igor Škrinjar je po seji povedal, da ga je zmotilo, ker Flisa na seji ni bilo. "Na tem mestu me žalosti, da med nami ni bilo generalnega direktorja, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Za odstopno izjavo sem izvedel iz medijev in sem tako tudi pričakoval, da bo seja sklicana v najkrajšem možnem času," je zapisal. Škrinjar je povedal, da je imel za Flisa pripravljena vprašanja, predvsem glede razlogov za odstop. Flis je kot ključni razlog navedel razmere v urgentnem centru, pri čemer je prevzel odgovornost za način organizacije dela zdravnikov. "Od generalnega direktorja v odstopu zato pričakujem, da bo to pojasnil tudi članom sveta zavoda. Kljub temu pa se mu na tem mestu zahvaljujem za vodenje UKC Maribor, saj je vodenje takšne ustanove odgovorno, strokovno in zelo zahtevno delo. Želim mu vse dobro na njegovi nadaljnji poti in ga kot predsednik sveta zavoda pozivam, da se nam enkrat pridruži in poda nekaj izjav," je še sporočil Škrinjar.

Vojko Flis FOTO: UKC Maribor

Flis odstopil po krizi v urgentnem centru

Flis je v ponedeljek sporočil, da nepreklicno odstopa. Kot razlog je izpostavil najnovejše dogajanje v urgentnem centru, kjer po njegovih besedah dela 39 specialistov urgentne medicine, vendar jih je več kot 30 odstotkov zaposlenih le deloma. Ocenil je, da takšna organizacija otežuje delo urgentnega centra, odgovornost za odločitev pa je prevzel nase. "Za to sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor UKC Maribor odstopam," je dejal ob tem. Dva tedna pred njim je odstopil predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen. Ta se sicer ne strinja s Flisovo razlago, da so delne zaposlitve urgentnih zdravnikov ključni problem. Po njegovih besedah so bile prav te omogočene zaposlitve način, da so nekatere zdravnike sploh zadržali v mariborskem urgentnem centru.