Menjava pnevmatik: raje kot po koledarju se ravnajmo po vremenu

Letne pnevmatike imajo v primerjavi z zimskimi čvrstejšo gumeno zmes in bolj toge gumene bloke, zato pri višjih temperaturah ponujajo boljši oprijem od zimskih. Če k temu prištejemo še manjši kotalni upor in zato manjšo porabo goriva, se splača zimske pnevmatike na kolesih zamenjati za letne takoj, ko je to mogoče in smiselno. V Sloveniji zakon določa, da lahko vozniki z letnimi pnevmatikami vozijo od 15. marca, če vremenske razmere to seveda dopuščajo.

A sneg in poledica oziroma zimske vozne razmere nas lahko presenetijo tudi v spomladanskih mesecih, ta prehodni čas pa skriva pasti, zato je treba tudi v tem delu leta pozorno spremljati vremenske pogoje, ki vplivajo na vozne razmere, in prilagoditi vožnjo, opozarja AMZS inštruktor varne vožnje Brane Legan.

"Suho ali mokro vozišče, to prepozna vsak. Vendar so temperature tiste, ki prinašajo različno zahtevne pasti. Pri temperaturah od 0 do 7 stopinj Celzija svoje 'delo' učinkoviteje opravijo zimske pnevmatike, pri okoli 7 stopinjah so si kar enakovredne, pri višjih temperaturah pa so letne pnevmatike učinkovitejše. In ti različni vremenski – s tem pa tudi vozni pogoji – se nam lahko zgodijo v enem dnevu, saj se temperature od jutra preko dneva do poznih večernih ur izrazito spreminjajo, tudi do 10 ali več stopinj Celzija," pojasnjuje.

Vozniki naj pozornost namenijo tudi globini profila v dezenu in ustreznemu tlaku v pnevmatikah. "Od menjave pnevmatik so namreč že minili štirje meseci, v tem času pa se lahko pnevmatike že toliko obrabijo, da njihov profil ne zagotavlja varne in optimalne vožnje (zakonodaja določa, naj imajo zimske pnevmatike globino profila minimalno tri milimetre). Če se bomo odločili opraviti menjavo zimskih pnevmatik z letnimi že okoli 15. marca, se moramo nato v tem prehodnem času ravnati po morebitnih trenutnih poslabšanih voznih razmerah – z letnimi pnevmatikami se na zasneženo ali poledenelo cesto nikakor ne odpravimo," pa opozarja Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri AMZS.

"Neustrezen profil močno poslabša oprijem, ob zavijanju pnevmatike zelo hitro zdrsnejo, zavorna pot se močno podaljša. Vozne pogoje lahko še dodatno poslabšajo ostanki soljenja, posipanja in druge umazanije, ki se je z robov cest ob taljenju snega nanesla na vozišče. Vozniki, motoristi in kolesarji naj bodo pozorni tudi na udarne jame," še dodaja Legan.

Agencija RS za okolje sicer za prihodnje dni napoveduje nekoliko hladnejše vreme.