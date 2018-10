Kalvarija menjave upravnika: brez dobrega odvetnika si praktično nemočen

Pogosto so kritike na račun upravnika povsem upravičene. Če stanovanj ski zakon zahteva, da ima večstanovanjska stavba upravnika, pa od njega ne terja, da dela v dobro etažnih lastnikov. "Stanovanjska inšpekcija je brezzobi tiger in tega se upravniki zavedo," opozarja naš sogovornik A.S., ki je šel skozi celoten postopek menjave upravnika v enem večjih blokov v Ljubljani. "Noben upravnik ne dela v dobro stanovalcev. Najprej v svoje dobro. Zato pa potrebujejo etažni lastniki številčen in aktiven nadzorni odbor, ki bo bdel nad delom upravnika," pravi sogovornik. V njihovem bloku so se odločili za menjavo upravnika, ker so ugotovili številne sporne zadeve. A si nikoli niso mislili, da bo to tako zapleten postopek.

O težavah etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb s svojimi upravniki smo že večkrat poročali. Velika večina je s svojim upravnikom nezadovoljna, kljub temu pa več let vztrajajo v neugodnem poslovnem razmerju, ker verjamejo, da je menjava upravnika misija nemogoče. Primeri stanovanj skih blokov, ki so uspeli zamenjati upravnika stavbe, so dokaz, da to ni nemogoče. Postopek je teoretično preprost, v praksi pa izredno zahteven, dolgotrajen, drag ter psihično naporen.

Upravniki so, če malo karikiramo, zaščiteni kot polarni medvedi. Celotno razrešitev je potrebno izpeljati skladno z zakonom in pravilnikom, kar pa še ne pomeni, da bo vse teklo gladko. V bistvu se bo zapletalo ves čas, če se upravnik, s katerim bi radi prekinili pogodbo, ne bo s tem strinjal. In le malo verjetno je, da se bo strinjal, da izgubi posel.

Na vse načine se je otepal razrešitve

V bloku našega sogovornika so se za zamenjavo upravnika odločili, ker so ugotovili, da ne upravlja v njihovo korist, prav tako je bil upravnik (ki je eden večjih) veliko po sodiščih zaradi različnih nepravilnosti. "Menjava upravnika je za nas pomenila ogromno zahtevnih postopkov. Na eni strani imate običajne ljudi, lastnike etažne lastnine, ki se na to ne spoznajo, na drugi pa velike organizirane upravnike, ki imajo močno odvetniško podporo," pripoveduje sogovornik. Upravnik se seveda ni strinjal z menjavo, zato so se stvari zapletle. Upravnik nikakor ni želel sprejeti tega, da prekinjajo poslovanje, in se je na vse možne načine tega otepal. "Problem je, ker te lahko tudi upravnik toži, da mu poslovno škodiš z menjavo," opozarja sogovornik.

'Brez dobrega odvetnika si praktično nemočen'

Menjava upravnika se je zapletla tudi zato, ker so različni dobavitelji (elektro, plin, vodovod, toplovod …) vezani na upravnika oziroma računov ne prenesejo na novega upravnika."Upravnik, ki ne želi prekiniti poslovanja, teh računov ne prenese na novega upravnika in potem nastopijo težave,"pojasnjuje sogovornik in opozarja, da so etažni lastniki nemočni. Pri njih so imeli to srečo, da je ena od etažnih lastnic v bloku odvetnica v večji odvetniški pisarni. Ker se je spoznala na te zadeve, jim je pomagala skozi vse pravne zaplete."Če bi morali še enkrat skozi vse to, potem bi najeli večjo odvetniško pisarno, ki ima izkušnje s tem, da to uredi od a do ž," je jasen sogovornik.

Od soglasja do vročitve

Ko so se lastniki etažne lastnine odločijo, da je čas, da zamenjajo upravnika, morajo najprej zbrati najmanj 50-odstotno soglasje etažnih lastnikov, da se strinjajo z menjavo upravnika, ki pa ni vezano na število etažnih lastnikov, pač pa na solastniške deleže etažnih lastnikov, ki so dali soglasje, opozarja sogovornik in dodaja, da je pomembno, da so podpisi na soglasju zbrani ustrezno in tudi potrjeni, saj imaš lahko v nasprotnem primeru težave na sodišču.

Prav tako je ključno, da se pravilno vročita odpoved in sklep o odstopu od pogodbe o opravljanju upravniških storitev prejšnjemu upravniku. "Upravnik ni želel prevzeti priporočene pošte in se je vse skupaj zavleklo," opozarja sogovornik, zato so morali najeti vročevalca.