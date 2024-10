Menjave znak za predčasne volitve ali korak naprej?

Vse dosedanje menjave v ministrski ekipi kažejo na neučinkovitost vlade in terjajo predčasne volitve, menijo v opozicijskih SDS in NSi. V koaliciji medtem vztrajajo, da so menjave korak naprej in ne nazaj. Opoziciji svetujejo, naj se pripravljajo na redne volitve, ki bodo čez leto in pol, torej leta 2026.

Vlado Roberta Goloba je doslej zapustilo devet ministrov. DZ pa prav danes še odloča o imenovanju dveh ministrskih kandidatov Boruta Sajovica in Vinka Logaja v Golobovo vladno ekipo. Prav tako je predsednik vlade danes sporočil, da bo po odstopu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh resor začasno vodil finančni minister Klemen Boštjančič.

V opozicijskih strankah SDS in NSi ob tem ocenjujejo, da slednje kaže na izpraznjen kadrovski bazen in neučinkovitost aktualne vlade. "To je dokaz, da je vsaka vlada novih obrazov neučinkovita vlada. Devet ministrskih menjav, praktično ni meseca, kjer se poslanke in poslanci ne bi ukvarjali s tem, kdo bo nov minister na določenem resorju," je ocenil poslanec SDS Žan Mahnič.

Vodja poslancev NSi meni, da je kadrovski bazen premierja prazen. FOTO: Bobo icon-expand

Medtem je vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj prepričan, da je kadrovski bazen predsednika vlade Goloba prazen, zato zdaj ni več časa za menjave ministrov, temveč za slovo celotne vlade. "Gremo na predčasne volitve, kajti ne ministrov, menjati je treba to vlado," je poudaril. Na predčasne volitve se že pripravljajo v SDS, kjer so po Mahničevih besedah zaključili evidentiranje kandidatov, do konca leta pa bodo imeli sestavljeno tudi kandidatno listo. "Pričakujemo, da bodo naslednje leto predčasne volitve," je dejal. Iz koalicije nasveti o pripravah na redne volitve V koalicijskih strankah pa odgovarjajo, naj se opozicija pripravlja na volitve čez leto in pol. Te bodo redne, leta 2026, zatrjujejo.

Borut Sajovic FOTO: Bobo icon-expand

Vodja poslancev SD Jani Prednik je tako ocenil, da si vsaka opozicija verjetno želi hitrih predčasnih volitev, a je zatrdil, da do tega scenarija ne bo prišlo. "Predlagam vsem, tudi opozicijskim strankam, da se pripravijo na leto 2026. Ministrska ekipa je zelo široka in tudi ko prihaja do menjav v ministrski ekipi, to ni nič slabega. Slabše bi bilo, če bi predsednik vlade ali koalicija vmes ugotovili, da nekdo resorja ne vodi dobro, pa bi pri tem vztrajali. Menjave tako niso korak nazaj, ampak korak naprej," je poudaril. Pritrdil mu je tudi vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec, ki meni, da slednje kaže tudi na potrpljenje. "Opoziciji bi rekel, naj se pripravljajo na redne državnozborske volitve in to, kako odgovarjati na uspehe koalicije," je dodal. Tako v koaliciji kot tudi v opoziciji pa od naslednika Emilije Stojmenove Duh pričakujejo premike na področju digitalne preobrazbe, a so pri tem v opoziciji skeptični do možnih premikov.