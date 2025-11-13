Menopavza je začetek novega ravnovesja

Prva celostna konferenca o ženskem zdravju v (peri)menopavzi bo razbila tabuje, povezala znanje in prinesla navdih.

Zakaj o menopavzi še vedno govorimo potiho, če pa gre za naravni del življenja vsake ženske? Zakaj se ob spremembah telesa, spanja, libida ali počutja še vedno počutimo same? 3. decembra bo v Centru Rog v Ljubljani potekal dogodek, ki bo ta molk prekinil. Konferenca "Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi" bo na enem mestu združila vrhunske slovenske strokovnjake, terapevte in znane ženske, ki bodo iskreno spregovorili o telesu, umu, hormonih, stresu – in o tem, kako se spet počutiti dobro v svoji koži. "Ženske vstopamo v obdobje, o katerem se premalo govori. Čas je, da namesto tišine izberemo pogovor – in s tem moč," pravi voditeljica konference in novinarka POP TV Maja Sodja, ki bo skupaj s svojimi novinarskimi kolegicami Špelo Bezjak Zrim, Petro Čertanc Mavsar in Oto Širca Roš povezovala štiri vsebinske sklope konference.

Prvi del: Menopavza brez tabujev

Uvodna okrogla miza bo pod moderatorstvom Maje Sodje združila vrhunske strokovnjake, in sicer izr. prof. dr. Tomaža Kocjana, endokrinologa in vodjo Kliničnega oddelka za endokrinologijo UKC Ljubljana, dr. Tinkaro Srnovršnik, ginekologinjo in vodjo zdravstvenega varstva žensk v ZD Ljubljana Šiška, in dr. Gabrijelo Simetinger, ginekologinjo in seksologinjo, ki bodo razložili, kaj menopavza pravzaprav je, kdaj se začne in zakaj ta ni konec ženskosti. Svojo osebno izkušnjo bo delila igralka Tjaša Železnik, ki verjame, da so spremembe lahko tudi priložnost za novo moč. Udeleženke bodo lahko anonimno zastavljale vprašanja prek aplikacije v sklopu segmenta Vprašajte zdravnico/gostjo.

Drugi del: Kako živeti uravnoteženo – telo, um in življenje

Pod moderatorstvom Špele Bezjak Zrim bodo strokovni gostje dr. Leon Bedrač, strokovnjak za prehrano in klinično športno prehrano, Melita Kuhar Pucko, družinska terapevtka, in dr. Neža Majdič, zdravnica fizikalne in rehabilitacijske medicine ter profesorica športne vzgoje, skupaj z Alenko Ružič Jovović in Jerico Zupan razmišljali o tem, kako uskladiti prehrano, gibanje, odnose in stres. "Popolnost je mit. Ravnovesje pomeni, da se imaš rada tudi takrat, ko stvari niso popolne," poudarja terapevtka Melita Kuhar Pucko.

Tretji del: Spanje, stres in resnične zgodbe žensk

Utrujenost ni znak šibkosti, ampak klic telesa po ravnovesju. Petra Čertanc Mavsar bo gostila dr. Lejo Dolenc Grošelj, priznano nevrologinjo in vodjo Centra za motnje spanja, dr. Tino Bončino, zdravnico in psihoterapevtko, avtorico knjige Izgorelost, in igralko Nino Ivanič. Pogovor bo osvetlil, kako stres in hormoni vplivajo na spanec, ter ponudil konkretne rešitve za boljše počutje in mirnejši um.

Zaključek: Moč duha

Za konec dneva se bo Ota Širca Roš z Bronjo Žakelj, avtorico romana Belo se pere na devetdeset, in Nino Wabra Jakič, žensko, ki je po zahtevnem življenjskem preobratu našla novo moč in smisel, pogovarjala o tem, kako se moč rodi iz ranljivosti. "Ko si iskrena s sabo, se začne prava moč. To ni šibkost – to je pogum," pravi Bronja Žakelj.

Ste vedeli? Kar 80 % žensk v menopavzi občuti vsaj enega od simptomov, kot so vročinski oblivi, nespečnost ali nihanje razpoloženja. Po raziskavah le 20 % žensk poišče strokovno pomoč – večina pa spremembe sprejema v tišini. Spanje in prehrana imata ključno vlogo pri uravnavanju hormonov, vendar kar polovica žensk v menopavzi spi manj kot 6 ur na noč.

Poleg vsebine – prostor za dobro počutje

Konferenca pa ne bo le niz predavanj, temveč dan za ženske, ki želijo sebi nameniti nekaj časa. Že ob registraciji bo obiskovalke pričakal sprejem ob kavi in zdravih prigrizkih, čez dan pa bodo lahko obiskale kotiček "Zate", kjer bodo potekale različne aktivacije. Po uradnem delu sledi sproščeno decembrsko druženje z glasbo, hrano in pijačo – priložnost za pogovor, mreženje in smeh. "Ženske vsak dan skrbimo za druge – zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase," poudarja organizacijska ekipa dogodka. "Ta konferenca je prostor znanja, podpore in navdiha – prostor, kjer se bomo ustavile, zadihale in se spomnile, kako pomembno je, da smo dobre do sebe."

Zakaj priti?

Ker si vsaka ženska zasluži razumevanje in podporo. Ker je menopavza čas preobrazbe, ne izgube. In ker je, kot pravi Maja Sodja: "Ko se ženske povežemo, postanemo močnejše – ne le zase, ampak tudi druga za drugo."