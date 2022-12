Menu z najboljšimi specialitetami v več hodih

Hladna predjed za uvod

Praznično pojedino začnite s hladno predjedjo. Pripravite na primer polnjena jajca z laškim fižolom in tuno chefa Gregorja Vračka. Odločite pa se lahko tudi za SPAR PREMIUM namaz s prekajeno postrvjo in z olivami chefa Uroša Fakuča, ki navdušuje z odličnimi sestavinami: slovensko postrvjo, pustim svežim sirom in smetano. Izdelek je brez konzervansov in ojačevalcev okusa ter ne vsebuje palmovega olja. Postrezite ga z rezinami svežega kruha in olivami.

YT video: https://youtu.be/SMf0wyLwgUA

