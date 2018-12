Merc: Šolski inšpektorat naj se razpusti, ti ljudje nimajo pojma o ničemer

Primer ravnatelja ljubljanske osnovne šole Dušana Merca , ki je prepovedal vstop v šolo učencema, ki naj bi spolno napadla učenki, zaradi česar se je znašel na sodišču in bil obtožen nevestnega dela, še zdaleč ni osamljen. V sinočnji oddaji 24UR ZVEČER so razkrili izpoved učiteljice glasbene umetnosti Marte Steklasa , ki jo že leto in pol preganja inšpektor Alen Kofol , ker je učenki po ocenah 4, 4, 4 predmet zaključila – s štirico. Šolski inšpektorat s Tomažem Rozmanom na čelu je stvari pripeljal tako daleč, da naj bi šla učenka na ponovno preverjanje znanja za 9. razred osnovne šole, učiteljica pa je že skoraj leto dni na bolniški.

Z besedami, da gre za "groteske", pa je primer učiteljice glasbene umetnosti komentiral Dušan Merc. "Imeli smo podoben primer, tudi pri glasbi. Mati, ki je bila sodnica, ni šla na inšpektorat, pač pa na upravno sodišče. Le-to je sredi začetka šolskega leta poslalo razsodbo, ki je šla v prid šoli. Materi to ni bilo dovolj in novembra smo dobili obvestilo z vrhovnega sodišča, da so prednostno obravnavali to, ali ima otrok oceno tri ali štiri. To je patološko, to delajo sociopati! In tudi primer, ki sem ga sam prestal, je nor in sociopatski, ni zdrav! To, kar se je zgodilo kolegici, je patologija v družbi. Tako neumnih stvari si družba ne bi smela dovoliti - ali pa je tako gnila!"

Minister za šolstvo Jernej Pikalo je po naših informacijah že predlagal zamenjavo glavnega inšpektorja šolskega inšpektorata Rozmana, a Merc je pričakoval, da se bo ob njegovem primeru oglasil. "Da bo stopil pred javnost in pokazal svojo človečnost – pa ne zaradi mene, ampak lahko bi pokazal, iz kakšnega testa je, kaj on zagovarja. On pa je tiho, to je grozljivo. Je brez stališča, ki bi ga javno zagovarjal!"