Merc: Umaknili bi lahko tudi žrtvi, a to bi bilo sprevrženo

Nekdanji ravnatelj ljubljanske osnovne šole Dušan Merc, ki je želel zaščititi osnovnošolki, ki sta se izpovedali, da sta ju spolno napadla osnovnošolca, zdaj pa se je znašel na zatožni klopi, pravi, da je absurd že to, da je primer sploh prišel na sodišče. Opozarja, da inšpektorji pogosto ne razumejo pedagoškega dela.

Dušan Merc, zdaj nekdanji ravnatelj OŠ Prule, je prepričan, da je absurd že, da je primer sploh prišel na sodišče. FOTO: Miro Majcen

'Dolžnost ravnatelja je, da ščiti učitelje in učence' Dušan Merc, zdaj nekdanji ravnatelj OŠ Prule, je prepričan, da je absurd že, da je primer sploh prišel na sodišče. Razlog naj bi bil pomanjkljivo razumevanje pedagoškega dela s strani inšpektorjev. Pri tem poudarja, da bi morali inšpektorji znati in razumeti pedagoško delo. Strukturna napaka je v tem, da so lahko inšpektorji ljudje, ki o pedagogiki ne vedo ničesar:"Inšpekcijske službe bi morali vrniti na Zavod za šolstvo, kjer so strokovnjaki za to."

Do konca šolskega leta so ostali le še trije šolski dnevi, en dan pouka in valeta, nato pa zaključni izlet in zadnji dan podelitev spričeval. Ravnatelj ni želel, da bi se morebitni spolni napad ponovil ali sram obeh žrtev še poglobil, zato je domnevnima napadalcema prepovedal vstop v šolo.

Kot meni Merc, namreč ravnatelj ne more vedno delovati le znotraj pravilnikov: "Ravnateljeva dolžnost je, da ščiti učence in učitelje. To mora narediti." Ko pride do takšne situacije, je odgovornost v tem, da nastopaš v deontološkem smislu: "To pomeni, da narediš, kar je prav, in ne tistega, kar si nekdo misli, da je prav in kar piše v zakonu. To preprosto moraš narediti, ker si odgovoren in ker razumeš situacijo. Če pa nekdo misli, da se da živeti in bivati samo znotraj pravilnikov, potem je izgubljen," razmišlja Merc.

"Žrtvi sem zaščitil pred storilci. Druga možnost je, da bi odstranil žrtvi in da bi na zaključni izlet in v šolo šla storilca. A to je sprevrženo." FOTO: Dare Čekeliš

'Lahko bi odstranili tudi žrtvi, a to bi bilo sprevrženo' Zaradi takšnih situacij, kot se je zgodila njemu, pa si ravnatelji in učitelji ne upajo deontološko delovati, je prepričan. Pojasnjuje, da je učencema onemogočil vstop v šolo zato, da nista mogla nadaljevati s svojim početjem: "Žrtvi sem zaščitil pred storilci. Druga možnost je, da bi odstranil žrtvi in da bi na zaključni izlet in v šolo šla storilca. A to je sprevrženo," je prepričan Merc. Na očitke, da bi lahko drugače poskrbel za varnost žrtev ali učencema morda izdal šolski ukrep, je odgovoril, "Sem pedagoški vodja, ravnatelj nisem zato, da nič ne počnem in da je šolski ukrep predviden za šolska dejanja, to dejanje pa presega meje osnovne šole, ki zaradi teže takšnega dejanja ne more predvideti ustreznih ukrepov ." Leonida Zalokar: Tudi sama bi naredila vse, da bi zaščitila žrtev Tudi Leonida Zalokar ravnateljica vzgojnega zavoda Planina je prepričana, da bi v takšni situaciji tudi sama naredila prav vse, da bi zaščitila žrtev, ne glede na to, kaj bi dejali inšpektorji. Ravnatelj je v tem primeru ravnal edino pravilno, je prepričana, še več 'zadeva je tako logična in razumljiva, da se sprašujem, kakšna oseba je stala na drugi strani, da slepo uveljavlja svoje in ne prisluhne argumentom'. Pred šestimi leti je zaradi podobnega razloga tudi sama morala na sodišče. Kot je povedala, so imeli v zavodu 12 let starega dečka, ki je moral, kljub temu da so utemeljeno domnevali, da ima znižane intelektualne sposobnosti, a za to še ni imel potrdila, obiskovati običajno šolo.

Ravnatelj je v tem primeru ravnal edino pravilno, je prepričana Zalokarjeva FOTO: Kanal A