Maximarket po skoraj treh mesecih ponovno odprt

Predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Kramarić je poudaril, da je voda v Maximarketu danes varna. "Vemo, da se enaka situacija ne more zgoditi," je izpostavil.

Zupin, ki je predstavil poročilo, je še povedal, da je do vnosa onesnaženja z veliko gotovostjo prišlo med 11. in 12. aprilom. Rezultati kažejo na enkraten dogodek.

"Z visoko verjetnostjo trdimo, da je izvor kontaminacije zunanji," je na današnji novinarski konferenci povedal direktor podjetja Microbium Gregor Zupin , kjer so opravili analizo tamkajšnjih vzorcev vode. Visoka koncentracija mikrobov, pestra strukture mikrobne združbe, pa tudi statistična analize vzorcev nakazuje na zunanji vir kontaminacije, najverjetneje pod vplivom človeka. Izključili so, da je bilo onesnaženja vir notranjega vodovodnega omrežja.

Kramarić je spomnil na črpališče tehnološke vode v delu Trga republike, kjer so imeli do nedavnega speljano cev s pitno vodo. Cev so po besedah Kramarića odstranili, sumijo pa da je šlo za vodo iz Ljubljanice.

Kramarić je povedal, da bodo počakali na izsledke kriminalistične preiskave. Oškodovanci lahko zahtevke za odškodnino pošljejo na Mercator. Do sedaj so jih prejeli 15, so navedli.

V Mercatorju so ob tem napovedali, da bodo tudi v prihodnje izvajali vzorčenje vode in o rezultatih redno obveščali obiskovalce Maximarketa.