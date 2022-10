Mercator in partnerska podjetja z belimi embalažami do novih rešitev

V Mercatorjevem projektu bele embalaže, so predstavljeni širši vidiki, v spodbujanju otroške ustvarjalnosti in v trajnostnem premisleku.

Posebne izdaje priljubljenih izdelkov za otroke pašteta Argeta, prehranski dopolnili Propolis Oral in Gelee Royal Junior, sadna pijača Pingo ter piškoti Plazma so zdaj na Mercatorjevih policah v spremenjenih, belih embalažah. Bela embalaža namreč otroke spodbuja k ustvarjanju nečesa novega, hkrati pa k premisleku o tem, da embalaže ni treba takoj zavreči, ampak da lahko zanjo poiščemo nove namene in jo znova uporabimo. Podjetja, ki sodelujejo v projektu, tako postavljajo nov zgled dobre prakse pri iskanju rešitev, ki pomenijo koristi za vse deležnike.

Poslovne sinergije Mercator razume svojo vlogo širše, ne le kot največji trgovec v regiji, ampak tudi kot povezovalec in generator sodelovanja. Skupni projekti, ki ustvarijo poslovne sinergije, imajo posebno dodano vrednost, saj ni pomemben samo poslovni uspeh posameznega podjetja, ampak tudi to, kako skupaj ustvarjamo in razvijamo svoje poslovno okolje. Bela embalaža izdelkov, kar potrjuje tudi nedavna raziskava, vzbuja zaupanje in lažje komuniciranje trajnostnih vrednot in spodbudo za spremembe pri kupcih. Zato želimo s partnerji spodbuditi razmislek o kreativnosti in skupnem iskanju novih rešitev, saj sta prav kreativnost in sodelovanje pri trajnostnih rešitvah med ključnimi veščinami sodobnega časa, je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik Mercatorjevega poslovodstva. Enzo Smrekar, podpredsednik Atlantic Grupe za Delikatesne namaze, Donat ter internacionalizacijo, pa je med drugim dejal: Mercatorjev projekt bele embalaže smo takoj prepoznali kot veliko zgodbo, katere del smo želeli biti. S partnerjem imamo že odlično izkušnjo sodelovanja pri projektu Argeta posoška postrv, kar je še olajšalo našo odločitev za sodelovanje. Otroke učiti o pomenu varovanja okolja, ravnanju z embalažo, najsi gre za ponovno uporabo ali odgovorno ločevalno odlaganje, je neprecenljivo za našo prihodnost. Koristi projekta so večplastne, seveda pa želimo tudi utrditi prepoznavnost Argete kot trajnosti zavezane blagovne znamke.

Aleša Mižigoj, direktorica Medexa pa je poudarila tudi: V Medexu je naše delovanje prav na vseh nivojih trajnostno naravnano, zato smo se z veseljem pridružili Mercatorjevemu projektu belih embalaž, ki pooseblja vrednote trajnostne naravnanosti, sodelovanja, odgovornosti in vključevanja. Za bele embalaže je uporabljeno kar 60% manj barve, pa še to so barve na vodni osnovi. Ena največjih prednostih belih embalaž pa je zagotovo ta, da omogoča otroški domišljiji, da razširi krila. Na žalost so v tem digitaliziranem svetu, kjer je vedno manj pristnih človeških stikov in iskrivega ustvarjanja, prav otroci najbolj prikrajšani." Mihajlo Stojković, direktor razvoja izvoza na mednarodne trge v Koncernu Bambi, pa je dejal: Bambi je družbeno odgovorno podjetje in že več kot pol stoletja podpira prizadevanja za zdravo okolje in srečno otroštvo. V veselje in ponos nam je biti del projekta, ki spodbuja ustvarjalnost in trajnostno razmišljanje pri najmlajših, posebej še z blagovno znamko Plazma, ki ima že 55-letno zgodovino odraščanja s številnimi generacijami. Tudi v Fructalu so poudarili, da se radi odzovejo na pobude, ki spodbujajo priložnosti sodelovanja v dobrobit varovanja in ohranjanja našega naravnega okolja. Sodelovanje v Mercatorjevem projektu bele embalaže je zato še eden od razlogov za sodelovanje in odlična priložnost za uresničevanje naše strategije trajnostnega poslovanja.

Lumpi like so ustvarili otroci V Mercatorju so pred dobrim letom na natečaju, v katerem je sodelovalo več kot tisoč otrok iz vse Slovenije, spodbudili ustvarjanje novih likov blagovne znamke izdelkov za otroke Lumpi. Nato se je porodila ideja, da skupaj s partnerskimi podjetji ponudijo posebno izdajo izdelkov priznanih blagovnih znamk v belih embalažah, z Lumpi liki pa zdaj otroke spodbujajo, naj embalaže ponovno uporabijo in z njimi ustvarijo nekaj novega. Gre za edinstven projekt, pri katerem priznane blagovne znamke podobo svoje embalaže odstopijo za skupen projekt. Projekt bele embalaže spodbuja ustvarjalno igro. Izredna profesorica in predstojnica Centra ustvarjalnosti in nadarjenosti (CUN) dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, ki svetuje tudi pri projektu bele embalaže, poudarja: Ustvarjalnost je nemalokdaj razumljena napačno. Pogosto je interpretirana kot dar, ki ga imajo zgolj nekateri ljudje in ga drugi ne morejo razvijati. To je napačno izhodišče, saj lahko vsi razvijamo lastne ustvarjalne sposobnosti. Bele embalaže zaradi svoje odprtosti predstavljajo poligon za igrivo in predvsem svobodno ustvarjanje, ki je pravzaprav reševanje problemov. Seveda lahko pri tem otroku pomagamo s številnimi predlogi. Otroke tako tudi umaknemo od ekranov telefonov in tablic ter jih spodbujamo z resničnimi izzivi predmetnega sveta, ki urijo njihovo razmišljanje in ročne spretnosti.

