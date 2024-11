Mercator odstopil od pogodbe za nakup družbe Engrotuš

Mercator, ki je v lasti hrvaške skupine Fortenova, je pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Engrotuš brez dejavnosti Tuš drogerija, ki je v postopku oddvojitve, podpisal 15. novembra lani. Podpisniki so takrat izrazili prepričanje, da povezovanje pomeni odlične temelje za prihodnjo rast skupnega podjetja in dolgoročno vzdržnost poslovanja. Transakcija je bila po neuradnih podatkih Dela in Financ vredna okoli 30 milijonov evrov.

Leto dni po podpisu se je iztekel rok za podaljšanje obdobja ekskluzivnosti pogodbe. "Prodajalca sta izpolnila svoje pogodbene zaveze ter pravočasno izpolnila potrebne odložne pogoje za zaključek transakcije, kupec pa kljub temu ni uspel pridobiti odobritve transakcije s strani pristojnega varuha konkurence, zaradi česar je namesto enostranskega podaljšanja roka prodajalce obvestil o odstopu od pogodbe," je zapisal direktor družbe Tuš Holding Andraž Tuš.

Iz Mercatorja so glede odstopa od pogodbe za nakup Engrotuša sporočili, da ključni pogoji, ki jih predvideva pogodba, na žalost ne bodo izpolnjeni. "Zato smo sprejeli odločitev, da od pogodbe odstopimo," so zapisali.