Mercator z novim lastnikom: 'Prodali smo vse, odvisni smo od tujcev'

Rožič ocenjuje, da bo skušal novi lastnik narediti to, kar je skušal storiti že Todorić – sanirati podjetje, ki je v dolgovih. "Samo ne vem, na podlagi česa. Todorić je saniral Fortenovo na podlagi zelo dragih kreditov z 11-odstotno obrestno mero in vse je zopet padlo na zaposlene. Ne vidim rešitve iz te agonije, dokler ne bo dobil to podjetje nek strateg, ki bo iz branže," pravi Rožič.

Pavao Vujnovac je po besedah Rožiča eden glavnih dobaviteljev sadja in zelenjave ter tehnike Fortenovi. "Tuš in ostali bodo padli v to verigo. Kaj se bo zgodilo s proizvajalci, pa se naj naša politika zamisli, ampak naša politika ne misli na drugo kot to, kako bo ostala na oblasti."

Kaj bi se zgodilo, če do prodaje Mercatorja ne bi prišlo? Rožič pravi, da je bila njihova ideja, da bi Mercator postal zadruga. Odkupiti bi ga morala zadružna zveza in dobavitelji ter postaviti zadrugo, meni. Na takšen način so denimo organizirani tudi nekateri trgovci v drugih državah, ki odlično poslujejo, je dodal Rožič.

"Pri nas pa tega ni, prodali smo vse. Bratuškova je prodala Brnik, Žito, dobili smo tujce, tuja podjetja. Mi pa nimamo nič. Odvisni smo od tujcev," je še zaključil.