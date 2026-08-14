Mercatorjevi dolgovi: zapiranje in prodaja poslovalnic. Bodo odpuščali?

Decembra 2025 je nepremičninsko podjetje FNG Property SI v lasti skupine Fortenova, ki je lastnica Mercatorja, prodalo poslovno stolpnico ob Dunajski cesti v Ljubljani, kjer je hkrati tudi sedež podjetja. Za 13,5 milijona evrov jo je kupila družba v lasti Mihe Ažmana.
Finance so takrat poročale, da je razlog za prodajo zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar tako velikih prostorov ne potrebujejo več. V največjem slovenskem trgovcu sicer niso podali uradnih razlogov za takšno odločitev.
Marca letos so nato objavili razpis, na katerem prodajajo 25 nepremičnin. Na julijskem razpisu pa 50. Gre predvsem za nekdanje poslovalnice v različnih slovenskih mestih in krajih, ki ne delujejo več. Med njimi v Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Celju, Velenju, Mariboru, Novi Gorici, Kopru, Radencih, Rogaški Slatini, Beltincih, Bovcu, Portorožu in drugod.
Izhodiščne cene so postavljene od slabih 100.000 pa do skoraj štiri milijone evrov, za kolikor Mercator prodaja bivšo trgovino v poslovni stavbi na Novem trgu. Gre za del stavbe, ki po podatkih GURS meri 1675,4 kvadratnih metrov, zraven pa še spada dobrih 2000 kvadratnih metrov odprtega parkirišča.
V Ljubljani Mercator prodaja še bivšo trgovino v poslovni stavbi WTC za 1,4 milijona evrov ter nekdanje trgovine na Pribinovi, Povšetovi in Litostrojski. V Mariboru nekdanjo trgovino z 980,2 kvadratnih metrov na Kraigherjevi 5 prodajajo za 1,8 milijona evrov. Bivšo trgovino v poslovni stavbi na Kidričevi 13 v Rogaški Slatini s 2.629,75 kvadratnimi metri pa denimo za 2,79 milijona evrov.
Poplačilo dolgov
Glede prodaje nepremičnin smo na trgovca naslovili več novinarskih vprašanj, med drugim, koliko poslovalnic so zaprli od leta 2024 in koliko odprli, koliko so jih prodali in kakšna je bila skupna vrednost teh poslov. Zanimalo nas je tudi, za kaj bodo porabili pridobljena sredstva, ali jih bodo vlagali v prenove poslovalnic ter prav tako, kako uspešni so letošnji razpisi in ali bodo s prodajo nepremičnin nadaljevali v prihodnje. Želeli smo tudi vedeti, koliko delavcev je ostalo brez dela zaradi zapiranja trgovin.
Odgovor Mercatorja je bil precej skop. Najprej so pojasnili, da so bile vse nepremičnine prenesene na specializirani podjetji. Mercator je lani oktobra ustanovil nepremičninski družbi FNG Hospitality SI in FNG Property SI. Nanju je prenesel svoje nepremičnine, nepremičninske dejavnosti lastništva oz. imetništva ter trženja in upravljanja nepremičnin.
"Prodajajo se izključno poslovno nepotrebne nepremičnine, sredstva, pridobljena s prodajo, pa so bila namenjena poravnavi dolgov družbe Mercator," so zapisali. Glede zaposlenih pa so zatrdili, da zaradi prodaje nepremičnin nihče ni izgubil zaposlitve.
"Glede preostalih vprašanj pa gre za poslovne informacije, ki jih pred objavo poslovnih poročil ne razkrivamo in ne komentiramo," so še zapisali v odgovoru na naša številna vprašanja.
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