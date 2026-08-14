Mercatorjevi dolgovi: zapiranje in prodaja poslovalnic. Bodo odpuščali?

Decembra 2025 je nepremičninsko podjetje FNG Property SI v lasti skupine Fortenova, ki je lastnica Mercatorja, prodalo poslovno stolpnico ob Dunajski cesti v Ljubljani, kjer je hkrati tudi sedež podjetja. Za 13,5 milijona evrov jo je kupila družba v lasti Mihe Ažmana.

Finance so takrat poročale, da je razlog za prodajo zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar tako velikih prostorov ne potrebujejo več. V največjem slovenskem trgovcu sicer niso podali uradnih razlogov za takšno odločitev.

Marca letos so nato objavili razpis, na katerem prodajajo 25 nepremičnin. Na julijskem razpisu pa 50. Gre predvsem za nekdanje poslovalnice v različnih slovenskih mestih in krajih, ki ne delujejo več. Med njimi v Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Celju, Velenju, Mariboru, Novi Gorici, Kopru, Radencih, Rogaški Slatini, Beltincih, Bovcu, Portorožu in drugod.

Izhodiščne cene so postavljene od slabih 100.000 pa do skoraj štiri milijone evrov, za kolikor Mercator prodaja bivšo trgovino v poslovni stavbi na Novem trgu. Gre za del stavbe, ki po podatkih GURS meri 1675,4 kvadratnih metrov, zraven pa še spada dobrih 2000 kvadratnih metrov odprtega parkirišča.