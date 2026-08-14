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Mercatorjevi dolgovi: zapiranje in prodaja poslovalnic. Bodo odpuščali?

Ljubljana, 14. 08. 2026 07.21 pred 5 urami 3 min branja 147

Avtor:
M.V.
Mercatorjev logotip

Ena največjih slovenskih gospodarskih družb Mercator je 10. julija objavila razpis za prodajo nepremičnin. Na njem je kar 50 poslovnih prostorov, ki se prodajajo v skupni vrednosti preko 36 milijonov evrov. Zakaj slovenski trgovec prodaja svoje nepremičnine in, ali se obetajo odpuščanja? V podjetju zagotavljajo, da odpuščali ne bodo.

Decembra 2025 je nepremičninsko podjetje FNG Property SI v lasti skupine Fortenova, ki je lastnica Mercatorja, prodalo poslovno stolpnico ob Dunajski cesti v Ljubljani, kjer je hkrati tudi sedež podjetja. Za 13,5 milijona evrov jo je kupila družba v lasti Mihe Ažmana.

Finance so takrat poročale, da je razlog za prodajo zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar tako velikih prostorov ne potrebujejo več. V največjem slovenskem trgovcu sicer niso podali uradnih razlogov za takšno odločitev.

Marca letos so nato objavili razpis, na katerem prodajajo 25 nepremičnin. Na julijskem razpisu pa 50. Gre predvsem za nekdanje poslovalnice v različnih slovenskih mestih in krajih, ki ne delujejo več. Med njimi v Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Celju, Velenju, Mariboru, Novi Gorici, Kopru, Radencih, Rogaški Slatini, Beltincih, Bovcu, Portorožu in drugod.

Izhodiščne cene so postavljene od slabih 100.000 pa do skoraj štiri milijone evrov, za kolikor Mercator prodaja bivšo trgovino v poslovni stavbi na Novem trgu. Gre za del stavbe, ki po podatkih GURS meri 1675,4 kvadratnih metrov, zraven pa še spada dobrih 2000 kvadratnih metrov odprtega parkirišča.

Nekdanja Mercatorjeva trgovina se nahaja v pritličju poslovnega objekta na Novem trgu v Novem mestu
Nekdanja Mercatorjeva trgovina se nahaja v pritličju poslovnega objekta na Novem trgu v Novem mestu
FOTO: Google Maps

V Ljubljani Mercator prodaja še bivšo trgovino v poslovni stavbi WTC za 1,4 milijona evrov ter nekdanje trgovine na Pribinovi, Povšetovi in Litostrojski. V Mariboru nekdanjo trgovino z 980,2 kvadratnih metrov na Kraigherjevi 5 prodajajo za 1,8 milijona evrov. Bivšo trgovino v poslovni stavbi na Kidričevi 13 v Rogaški Slatini s 2.629,75 kvadratnimi metri pa denimo za 2,79 milijona evrov.

Poplačilo dolgov

Glede prodaje nepremičnin smo na trgovca naslovili več novinarskih vprašanj, med drugim, koliko poslovalnic so zaprli od leta 2024 in koliko odprli, koliko so jih prodali in kakšna je bila skupna vrednost teh poslov. Zanimalo nas je tudi, za kaj bodo porabili pridobljena sredstva, ali jih bodo vlagali v prenove poslovalnic ter prav tako, kako uspešni so letošnji razpisi in ali bodo s prodajo nepremičnin nadaljevali v prihodnje. Želeli smo tudi vedeti, koliko delavcev je ostalo brez dela zaradi zapiranja trgovin.

Delavci Mercatorja
Delavci Mercatorja
FOTO: POP TV

Odgovor Mercatorja je bil precej skop. Najprej so pojasnili, da so bile vse nepremičnine prenesene na specializirani podjetji. Mercator je lani oktobra ustanovil nepremičninski družbi FNG Hospitality SI in FNG Property SI. Nanju je prenesel svoje nepremičnine, nepremičninske dejavnosti lastništva oz. imetništva ter trženja in upravljanja nepremičnin.

"Prodajajo se izključno poslovno nepotrebne nepremičnine, sredstva, pridobljena s prodajo, pa so bila namenjena poravnavi dolgov družbe Mercator," so zapisali. Glede zaposlenih pa so zatrdili, da zaradi prodaje nepremičnin nihče ni izgubil zaposlitve.

"Glede preostalih vprašanj pa gre za poslovne informacije, ki jih pred objavo poslovnih poročil ne razkrivamo in ne komentiramo," so še zapisali v odgovoru na naša številna vprašanja.

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KOMENTARJI147

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ZIPPO
14. 08. 2026 12.21
SRAMOTA KAJ SO LASTNE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NAREDILE IZ DRŽAVNEGA PREMOŽENJA!!!!SRAMOTA BREZ PRIMERE!!!!!
Odgovori
0 0
jank
14. 08. 2026 12.26
Mercator je uničil veliki Vođa Janša v sodelovanju z Bavčarjem in Škotom. Tu je začetek velikega greha!
Odgovori
+1
1 0
Bbcc12
14. 08. 2026 12.29
To janševikom ni mogoče dopovedati.
Odgovori
0 0
jank
14. 08. 2026 12.10
Ali lahko Janša Mercator še enkrat zabaranta? Bavčar in Šrot sta že iz aresta.
Odgovori
+2
4 2
rok1211
14. 08. 2026 12.07
30-50% dražji od Hoferja, pa še jim gre slabo..hrvaški (lastniki) nesposobneži
Odgovori
+0
1 1
Mukec
14. 08. 2026 11.59
Lidl je razturil vse, špar še nekej miga edini. Ostali mercator, eurospin, tuš in hofer na aparatih.
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+2
2 0
Ne hodimnavolitve
14. 08. 2026 11.58
Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, je bila država preko skladov večinska lastnica vseh podjetij , ki so izšli iz bivše Jugoslavije. V strahu, da bi se kdo polastil podjetij je bil dovoljen sklad lastnih delnic 10%. Prodajati je začela Peterletova vlada. Potem pa, 🤑 kot bi se "pes snel s ketne".
Odgovori
-1
0 1
Jožajoža
14. 08. 2026 11.51
Janša ga je prodal
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+1
4 3
zajfa
14. 08. 2026 11.48
Evo, še zadnja kraja družbenega premoženja. Ta Mercator bi moral propasti že 15 let nazaj, če ne še prej, ko sta prišla Lidl in Eurospin v Slovenijo. To moraš biti nor, da greš kupovat tja. Prazne trgovine povsod, razen bogu za ledžima, kjer imajo še monopol in nategujejo starčke, da kupujejo paštete po 5 eur in zmrznjeno sadje po 8 in več eur. Naj prodajo, zbašejo te stari prdci še vse ostalo kar lahko, pa naj si nesejo v grob. Najboljši manager vseh časov Zoki, pa je itak haral takrat, ko še ni bilo prave konkurence in sta se s Šparom dogovarjala o cenah, male trgovce je pa stiskal tako, da je dobaviteljem (baje) grozil, da jih bo vrgel s polic, če bodo drugim prodali po isti ceni. Adijo Mercator, nihče te ne bo pogrešal in naših made in slo nategunskih blagovnih znamk ala Delamaris, ribe npr. po 5 eur, drugje po 2.
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+4
4 0
Yon Dan
14. 08. 2026 11.44
K njim hodijo kupovat samo še penzionisti, ki lahko gredo samo v prvo trgovino. Tisti, ki imajo najmanj, plačujejo vse najdražje. Naj zaprejo vse trgovine!
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+5
5 0
motorist_mb
14. 08. 2026 11.43
Zoki bi lahko kupo nazaj 🤣
Odgovori
+4
4 0
Yon Dan
14. 08. 2026 11.42
Naj zaprejo vse, so najdražja in najslabša trgovina.
Odgovori
+9
9 0
14. 08. 2026 11.40
privošcim mu,da gre u propad
Odgovori
+1
1 0
DAEMONIUM
14. 08. 2026 11.37
Mercator je najdražja trgovina in če se le da se ji široko izognemo, njihove točke so za tistih piskavih 20 EUR tako visoko postavili da jih niti ne zbiramo več a zaradi tega tudi več ne zahajam v njihove trgovine
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+6
6 0
drobnaptica
14. 08. 2026 11.23
Odpuščali pa zagotovo ne bodo, ker imajo kronično pomanjkanje prodajalcev...
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+2
3 1
roten
14. 08. 2026 11.19
Temu se reče parada ponosa
Odgovori
+2
2 0
tron3
14. 08. 2026 11.18
Zakaj se to zgodi, ker si klošar obleče obleko in zaveže kravato!!!
Odgovori
+3
3 0
šavrin
14. 08. 2026 11.15
tako je ko se proda Mercator hrvatom ali drugemu tujcu.
Odgovori
+4
6 2
grumf
14. 08. 2026 11.11
No, vsaj pri prodaji državnega premoženja ne moremo kriviti samo ene politične opcije, ker so vpleteni prav vsi.
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+9
10 1
Castrum
14. 08. 2026 11.14
Drži. Edina razlika je v tem, da so desničarji prodali Mercator Slovencem, levičarji pa Hrvatom in Srbom.
Odgovori
+6
7 1
grumf
14. 08. 2026 11.28
Jp, v resnici slovenskim nesposobnim lopovom (ne strateškemu partnerju), kar je zadevo na koncu zeloooo poslabšalo..
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-1
1 2
Castrum
14. 08. 2026 11.36
@grumf, vsekakor je bila Pivovarna Laško definitivno strateški partner. Mercator je bil največji kupec pivovarne Laško.
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+2
3 1
Dragica Cegler
14. 08. 2026 11.05
Zelen Mescator najslabša trgovina,nima veze kdo je prodal Je bil in je še zapufan,prodajalke pa,če bi iskali tako počasne,jih nebi našli.. Pa cene v nebo..Recept za propad.
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+6
6 0
Castrum
14. 08. 2026 11.09
Prvo leto nelikvidnosti Mercatorja je bilo davnega 2001. Potem so luknjo pomašile NLB in NKBM, po ukazu Ropa.
Odgovori
+3
4 1
roten
14. 08. 2026 11.18
Vrni se do Preglja tja v sredino 90 tih
Odgovori
+2
2 0
DM721108
14. 08. 2026 11.02
Skregani Slovenčki sploh ni pomembno kdo je kaj prodal. Na trgu je Mercator nekonkurenčen, previsoke cene, slaba ponudba, napačne lokacije in spremenjene nakupovalne navade ljudi in za piko na i najbolj nesposobne prodajalke na svetu najdeš v Merkatorju! In logično je, da so ga povozili Lidl,Hofer, Jager in Spar!
Odgovori
+3
3 0
trollolll
14. 08. 2026 11.48
jaz pa grem v merkator ravno pred prazniki, ker je drugje kaos in v markatorju ni nobene guzve.... blagajnicarka pa lepo v izi skenira artikle, nimas trebo se it tekmo kdo je hitrejsi. haha
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+2
2 0
14. 08. 2026 10.54
Počasi propada... čakam dan, ko bodo zaprli vse trgovine. Tako kot so naredili z Tehniko.
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+9
9 0
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