Mercatorjeva skupščina potrdila iztisnitev malih delničarjev, napovedane tožbe

VZMD oz. delničarji, ki jih zastopa Švencbir, ocenjujejo, da je Mercator vreden med dobrih 800 milijonov evrov in slabo milijardo evrov. Ob tem je odvetnik spomnil, da je Agrokor leta 2018 v letnem poročilu vrednost Mercatorja ocenil na 820 milijonov evrov. Pri takšni vrednosti bi morala biti višina denarne odpravnine, ki jo ponuja Mercator, več kot 200 evrov po posamezni delnici. Kot je dejal Švencbir, čez palec to pomeni nekajdesetmilijonsko oškodovanje malih delničarjev in tudi prihodkov države, ker Fortenova ne bo plačala davka od dobička, saj je registrirana na Nizozemskem.

VZMD bo tako zdaj po njegovih pojasnilih vložil izpodbojno tožbo in sodno preveritev višine primerne denarne odpravnine. To bodo storili v 30 dneh. Izpodbojne tožbe je sicer po Švencbirjevih besedah napovedalo še nekaj drugih manjšinskih delničarjev. Z iztisnitvijo manjšinskih delničarjev se lahko Mercator umakne z borze in proda. "Prepričani smo, da že imajo kupca, kupnina pa lahko ostane skrivnost," je dejal Švencbir. VZMD je sicer zaradi dokapitalizacije Mercatorja vložil izpodbojno tožbo ter pritožbi zoper sklep sodnega registra in vloženi registrski zapori. Sodišče o tem še ni odločilo, v VZMD pa odločitev pričakujejo relativno kmalu.

"Če s to tožbo uspemo, potem sploh ni pogojev za današnjo iztisnitev manjšinskih delničarjev," je še povedal Švencbir. Ravno s septembrsko dokapitalizacijo je namreč Fortenova presegla 90-odstotni prag, ki je potreben za iztisnitev.