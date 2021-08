Mercedes-Benz razred B kot pravi družinski član

Pozabite na stereotipe, ki ste jih doslej imeli o enoprostorcih. Pri Mercedes-Benzu so naredili analizo trga in izkoristili napredek v avtomobilski industriji ter na ceste pripeljali dinamičnega enoprostorca razreda B, ki je povsem nekaj drugega, kot smo bili do zdaj vajeni od vozil, ki so vedno veljala za racionalen nakup.

icon-expand Mercedes-Benz razreda B je moderen avto, ki ohranja tradicionalne vrednote, kot so prostornost, uporabnost in uporabniška prijaznost. FOTO: Žiga Intihar

Mercedes-Benz razreda B je vedno veljal za pravi družinski avtomobil. Tudi v času priljubljenih SUV vozil ohranja nekatere bistvene prednosti, zaradi katerih je izjemno uporaben in prostoren avto, pravzaprav skladišče na kolesih. Kljub temu pri cenovno dostopnem razredu B oblikovalci in inženirji niso delali nobenih kompromisov pri opremi, voznih lastnostih ali oblikovanju. Glavni oblikovalec pri Mercedes-Benzu Slovenec Robert Lešnik je tudi pri enoprostorcu z odvzemanjem linij pustil svoj prepoznavni odtis, zato so površine na boku veliko bolj gladke in elegantne, avto pa med hitrejšo vožnjo učinkovito reže pot skozi zrak.

icon-expand Osnovna cena Mercedes-Benza razreda B je višja na račun zares veliko serijske opreme, kot so aktivni zavorni asistent, asistent za ohranjanje pasu, LED-žarometi, asistent za parkiranje in vzvratna kamera, zabavno-informacijski sistem MBUX, samodejni menjalnik … FOTO: Žiga Intihar

Tudi enoprostorec je lahko oblikovno privlačen Razred B ima dodelano oblikovanje, ki bo všeč tudi tistim, ki prisegajo na dinamično oblikovana vozila. Vrhunski žarometi Multibeam LED z 18 posamično krmiljenimi diodami tudi v popolni temi, megli, snegu ali dežju poskrbijo za optimalno vidljivost. Pri Mercedes-Benzu dajejo velik poudarek kakovostnim materialom – tako na zunanjosti, kjer so aluminijasti in kromani dodatki, kot v potovalni kabini, kjer so se osredotočili na povečanje uporabnosti prostora. Pika na i je paket opreme AMG line, z atraktivnimi dodatki, zaradi katerih si bo Mercedes-Benz razreda B v svoji garaži zaželel marsikateri oče. V razredu B se sedi visoko, podobno kot v SUV vozilih, kar pomeni večjo preglednost nad zunanjo okolico in enostavnejši vstop v vozilo ter izstop iz njega. K temu moramo prišteti še velikansko vetrobransko steklo in preostale velike steklene površine, ki ponujajo optimalen pogled skozi okna na okolico, zaradi česar ob številnih kamerah, ki pokrivajo 360-stopinjsko sliko okoli vozila, ne boste spregledali niti najmanjših ovir. Ko želite v nepregledni ulici vzvratno zapeljati s parkirnega prostora, vas avto opozori na nevarnost trčenja s kolesarjem, avtomobilom ali pešcem.

icon-expand Mercedesov enoprostorec je od neodvisnih organizacij, kot sta Euro NCAP in poročilo nemške agencije za preverjanje kakovosti izdelkov TÜV, razglašen za eno najbolj varnih in zanesljivih vozil v svojem razredu. FOTO: Žiga Intihar

Za majhne in velike otroke Čeprav je zaradi odličnih voznih lastnosti in moderne tehnike namenjen vsem vrstam voznikov, pa pri Mercedes-Benzu računajo, da bodo glavnino kupcev predstavljale družine z otroki, ki iščejo tudi bolj prostorno in prilagodljivo zadnjo klop za šest dolgih nog, ter pari v zrelih letih, ki občasno prevažajo vnuke. Pametno izdelana zadnja klop je vzdolžno prilagodljiva in serijsko deljiva na tri dele (40 : 20 : 40), kar pomeni, da je možno prtljažnik v hipu povečati za dodatnih 250 litrov na 705 litrov, s podiranjem sedežev pa celo na 1540 litrov. Prilagajanje prtljažnega dela omogoča prevoz večjih predmetov ali športnih rekvizitov za preživljanje prostega časa. Dno prtljažnega prostora je v vsakem primeru ravno in prilagodljivo, tudi nakladalni rob je nizek. Vanj lahko brez težav vstavite kar cel otroški voziček ali pa kletko za večjega psa. Praktičnost prtljažnika povečujejo električno pomična prtljažna vrata, ki jih lahko odpiramo tudi s pomočjo »brce pod odbijač«. Mercedes-Benz razreda B svojo vrhunskost dokazuje z udobnimi sedeži, ki se med vožnjo samodejno prilagajajo položaju hrbtenice in preprečujejo predolgo nepremično držo v sedežu. Sedeži lahko potnike hladijo, grejejo ali celo masirajo, mirna in tiha vožnja pa otrok ne bo zbudila iz sna do končnega cilja. Otroke boste potopili v najlepši spanec ob izbiri ene od 64 barv ambientalne osvetlitve potovalne kabine, ki poskrbi za najboljše možno vzdušje med vožnjo.

icon-expand Oblikovalci so kljub enoprostorski obliki, ki prinaša velik prtljažnik in veliko prostorskega udobja v kabini, naredili zapeljiv in zelo aerodinamičen avtomobil. FOTO: Žiga Intihar

Pri varnosti in udobju brez kompromisov Nabiranje cestnih kilometrov še nikoli ni bilo tako prijetno tudi na račun bogate serijske in izbirne opreme, ki jo ponuja Mercedes-Benz razreda B. Udobje povečuje serijski samodejni menjalnik, vozniku pa so v pomoč številni sistemi, ki pomagajo voznika varno voditi med vsemi pastmi na poti. Serijsko ima dva povezana digitalna zaslona, 7-palčnega in 10,25-palčnega, usnjen volan s polji na dotik, pametni zabavno-informacijski sistem izpolnjuje ukaze kar na podlagi glasovnih ukazov voznika ali uporabe kretenj rok. Deluje s pomočjo kamere v stropu, ki prepozna voznikovo in sovoznikovo roko. S pomikom roke navzgor lahko preprosto brez dotikanja prižgemo bralno lučko, nastavimo radijsko postajo … Še več, nabor asistenčnih sistemov je enakovreden večjim in prestižnejšim mercedesom. Pomočnik za prepoznavanje premikajočih objektov ob zapuščanju voznega pasu ne le opozarja, ampak tudi zavira sam, če opazi nevarnost trčenja ali če zadremamo. Kamera bere prometne znake in prepozna omejitve, asistent za bočni veter uravnava kolesa tako, da je vožnja varnejša, kamera in radar v optimalnih razmerah vidita 500 metrov daleč, avto pa na jasno označeni cesti vozi do 30 sekund sam, nato pa z glasnim piskom opozori, da moramo prijeti volan. Mercedes-Benz razreda B ima aktivnega zavornega asistenta, ki samodejno zavira tudi pred kolesarji in pešci, če mu pridejo na pot. Navigacija uporablja razširjeno resničnost, ki združuje trenutne slike kamere s podatki zemljevida in želeno potjo. Če se voznik približuje križišču in ima nastavljeno navigacijo, bo sistem na zaslonu prikazal sliko kamere z želeno smerjo vožnje. Deluje na principu pregledno, prostorno, udobno.

icon-expand Razred B s pomočjo pametnega zabavno-informacijskega sistema MBUX, ki se uči in se z njim lahko celo sporazumevamo, ko želimo z besednim ukazom določiti, kam bi se peljali ali da bi spremenili temperaturo v vozilu, ponuja ergonomsko napredno in popolnoma digitalno armaturno ploščo. FOTO: Žiga Intihar