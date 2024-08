Meritve potrdile onesnaženje vode v občini Kanal ob Soči, prepoved uporabe ostaja

Kot so pokazale že preliminarne analize vzorcev, odvzetih na dan onesnaženja v petek, je pitna voda onesnažena s stirenom, ki je bil prisoten v vseh vzorcih. V prvi celici pitne vode v vodarni Močila so izmerili koncentracijo stirena, ki je več kot 30-krat večja od priporočenih mejnih vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije, so danes pojasnili na občini.

Stiren je po podatkih s spleta brezbarvna tekočina z močnim vonjem, ki se uporablja za pridobivanje polistirena, enega najpogosteje uporabljenih tipov plastike. V Sloveniji mejne vrednosti za stiren v pitni vodi po navedbah občine nimamo, saj se pričakuje, da je pod zaznavno vrednostjo.

Do onesnaženja s stirenom je prišlo neposredno v avtomatizirani vodarni Močila, ki je v lasti podjetja Alpacem Cement, med vzdrževalnimi deli. Čeprav vodarno upravlja režijski obrat občine Kanal, ta ni bil naročnik vzdrževalnih del in o njih niti ni bil obveščen, so poudarili na občini.

V Alpacemu so pojasnili, da izvajalec vzdrževalnih del, podjetje Kolektor Sisteh, pripravlja poročilo o dogajanju in predlog ukrepov. Kot so zapisali v sporočilu, objavljenem na svojih spletnih straneh, bo Alpacem vse dejavnosti v zvezi s tem tudi v prihodnje usklajeval z občino in pristojnimi organi.

Na občini so v rednih stikih z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, s katerim usklajujejo nadaljnje korake. Doslej so pristojni prečrpali vso onesnaženo vodo iz vodohramov v vaseh v zaprte bazene. Vodohrame so tudi že oprali in jih napolnili s pripravljeno pitno vodo iz vodnega vira Mrzlek. Čaka jih še spiranje vodovoda in hišnih priključkov, kar so začeli izvajati danes, pred odpravo prepovedi pa bo potrebnih še več vzorčenj vode, vse dokler rezultati ne bodo potrdili neoporečnosti vode, so pojasnili na občini.

Občina pripravlja tudi interventno povezavo obeh naselij na vodo iz Mrzleka, do takrat pa namerava vodo v vodohrame dostavljati s cisternami. Z njimi so začasno oskrbo prebivalcev zagotovili že takoj po onesnaženju.

Omogočili so jim tudi prhanje v Hiši dobre volje Deskle in v obeh osnovnih šolah, prebivalcem pa vodo dnevno dostavljajo tudi v plastenkah. Pomoč so posebej ponudili starejšim občanom. Vodstvo občine se s prebivalci obeh prizadetih naselij redno sestaja, so dodali na občini.

Od letošnjega aprila je večina naselij v tem delu občine Kanal ob Soči priključena na drug vodni vir, izvir Mrzlek. Prizadeti naselji, ki se nahajata nekaj sto metrov od vodarne Močila, sta še naprej oskrbovani z vodo iz te vodarne, saj občina še ni dokončala povezovalnega vodovoda. To bo po pojasnilih župana Mihe Stegla storila po pridobitvi novega gradbenega dovoljenja.