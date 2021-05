Merklova in Janša sta se pogovorila o prihodnjih izzivih: novi sevi, distribucija cepiva ...

Med pomembnimi prihodnjimi izzivi sta še posebej pomembna spopad z novimi mutacijami ter logistični izziv distribucije cepiv in izvedbe cepljenja v manj razvitih državah, ko bo cepiv dovolj, kar je pričakovati proti koncu letošnjega leta. Sogovornika sta se strinjala, da je potrebno, da države članice EU čim prej ratificirajo sklep o lastnih virih – obe državi sta to že storili – ter da bodo nacionalni načrti za okrevanje in odpornost kar najhitreje obravnavani in potrjeni, so sporočili s kabineta predsednika vlade.