Merklova upa na 'še eno življenje' po umiku iz politike leta 2021

Nemška vlada bo predvidoma sredi septembra odločala o celostnem načrtu za varovanje okolja, saj bo to imelo velik vpliv na življenjske navade državljanov. Med najbolj učinkovitimi ukrepi strokovnjaki predlagajo uvedbo davka na ogljikov dioksid, a bo treba najti pravo pot, kako ga uvesti. V koaliciji namreč zaenkrat še ni konsenza na to temo, je dodala.

Merklova je ocenila, da Nemčiji ne bo uspelo doseči okoljskih ciljev do leta 2020, zato morajo spremeniti strategijo in ukrepe, da bodo lahko dosegli cilje do leta 2030. Priznala je, da so tudi zaradi gibanja Petki za prihodnost pospešili reševanje okoljske problematike.

Spregovorila je tudi o migracijah in reševalnih akcijah v Sredozemskem morju, ki po njenih besedah niso samo nujne, ampak tudi znak človečnosti. Po njenem prepričanju potrebuje Evropska unija politične rešitve, ki vključujejo delovanje varovanja zunanjih meja in sodelovanje med državami.

Izvolitev von der Leynove dobra novica za Evropo

Izvolitev von der Leynove je označila za dobro novico za Evropo, saj niso zapravljali časa in se lahko sedaj v miru sestavi komisija. Tako bomo preprečili negotovost glede brexita in bomo lahko delali naprej, saj je pred EU veliko izzivov, je dejala.

Merklova je bila sicer presenečena, koliko evropskih voditeljev je von der Leynovo poznalo že pred imenovanjem in so imeli dobro mnenje o njej. Ni pa želela potrditi ugibanj, da je bil v ozadju potrditve v Evropskem svetu in Evropskem parlamentu dogovor s poljsko vladajočo stranko Zakon in pravičnost (PiS).

Na vprašanje tujih novinarjev je zanikala tudi domneve, da je Nemčija dominantna država v Evropi. "Vsak dan se vidi, da temu ni tako. Nemčija je del Evrope,"je zagotovila. Ob tem je kot obrazložitev dodala, da morajo v Evropskem svetu države večino odločitev sprejeti soglasno.

Izrazila zaskrbljenost zaradi morebitnega vplivanja Rusije na evropsko politiko

Ponovno je poudarila, kako pomembna se ji zdi evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana. "Če pogledamo zemljevid, vidimo, da so države Zahodnega Balkana obdane s članicami Evropske unije," je dejala.

Zavzela se je za obnovitev dialoga med Prištino in Beogradom in zagotovila, da sta Nemčija in Francija pripravljeni pomagati pri tem. Uvedbo carin na srbske izdelke na Kosovu je označila kot nazadovanje in ne napredek v tem dialogu.

Na t. i rusko afero v Italiji, v katero je domnevno vpletena desna Liga, se Merklova ni želela neposredno odzvati, češ da je to stvar italijanskih oblasti, je pa izrazila zaskrbljenost zaradi morebitnega vplivanja Rusije na evropsko politiko. Kljub temu je zagotovila, da skušajo vedno znova ohranjati dobre odnose z Moskvo, a morajo ob tem"videti realnost, ki je pogosto drugačna, kot bi si jo želela".

Kritična do iranskega vpliva v Siriji in Jemnu

Glede iranskega jedrskega sporazuma je dejala, da Teheran ni edini odgovoren za obstoj sporazuma in da ga preostale podpisnice še vedno podpirajo. Je pa pozvala Iran, naj se drži svojih obvez in s tem tudi pokaže politično dobro voljo. Spomnila je še na vzpostavitev finančnega mehanizma Instex, ki naj bi zagotovil nadaljnje trgovanje z Iranom.

Vseeno pa so v Nemčiji kritični do iranskega vpliva v regiji, kot na primer v Siriji in Jemnu, ki ga ocenjujejo kot negativnega, je dejala, a dodala, da se lahko po njenem mnenju največ doseže po diplomatski poti, zato se je zavzela za nadaljevanje dialoga.

'Upa še na eno življenje, ki bi ga rada zdravo živela naprej'

Merklova je danes tudi kritizirala ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove nedavne izjave glede demokratskih članic kongresa z migrantskim ozadjem. Spomnila je, da so imele ZDA vedno korist od priseljevanja in da Trumpove izjave niso v skladu s tistim, kar dela ZDA močno.

Ko so jo ponovno vprašali o njenem stališču do napadenih demokratk in ali se čuti solidarno, je jasno odgovorila"da"."Zelo se distanciram od tega in se izrekam solidarno s tremi napadenimi ženskami," je dodala.

Med klasičnimi vprašanji letošnje poletne novinarske konference je bilo tudi, kje bo tokrat kanclerka dopustovala, na kar, kot običajno, ni odgovorila. Ponovno je novinarje zanimalo njeno zdravstveno stanje. Zagotovila je, da se počuti dobro in lahko opravlja svoje kanclerske dolžnosti kljub nekaj napadom tresavice.

Ponovila je, da se bo ob koncu mandata leta 2021 umaknila iz politike. "Potem pa upam, da bo še eno življenje in tega bi rada potem zdravo živela naprej," je dodala.