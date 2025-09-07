Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenia prinaša Poslovno etapo kot izziv za podjetja

Kranj bo prvi septembrski konec tedna gostil Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenia by Tour de France 2025 , enega največjih rekreativnih kolesarskih dogodkov. Letos bo posebno pozornost pritegnila premierna Merkur zavarovalnica Poslovna etapa , ki bo združila športni izziv in priložnost za povezovanje tako zaposlenih, kot tudi podjetij.

V soboto, 6. septembra, bodo ekipe preizkusile svojo moč in sodelovanje na 34-kilometrski trasi v dveh formatih: kot ekipna preizkušnja v dvojicah ali v skupinski vožnji. Poslovna etapa podjetjem in zaposlenim ne bo ponudila zgolj športne preizkušnje, temveč tudi priložnost za team building, krepitev ekipnega duha, skupinskih vezi in promocijo zdravega življenjskega sloga.

"Kolesarstvo nas uči vztrajnosti, strateškega razmišljanja in skupinskega duha – to so vrednote, ki jih spodbujamo tudi v Merkur zavarovalnici. Poslovna etapa je naravna nadgradnja naše zaveze k spodbujanju zdravja in dobrega počutja, tako znotraj podjetja kot v širši družbi," poudarja Miha Pahulje, član uprave Merkur zavarovalnice .

Merkur zavarovalnica partnerstvo z L'Etapom uvršča med ključne elemente svoje družbeno odgovorne strategije. Ob spodbujanju gibanja pomemben del sredstev usmerja v podporo Fundaciji Mateja Mohoriča, ki mladim iz manj spodbudnih okolij omogoča dostop do kolesarstva, opreme in športnih priložnosti.

"Naša podpora kolesarstvu ni le sponzorska gesta, temveč odraz razumevanja, da zdrava in aktivna družba pomeni bolj kakovostno življenje za vse. Takšno zavedanje želimo prenašati tudi v naše storitve in partnerske projekte," dodaja Miha Pahulje.