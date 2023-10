Merlak zaradi hotela na sodišče, Bohinjci razočarani nad državo

Starega hotela Zlatorog, ki je bil sramota ne le za bohinjski, ampak slovenski turizem, danes ni več. Porušili so ga lani, nov pa naj bi stal konec letošnjega leta oziroma prihodnje leto. Merlaka je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ustavil, ko je na mestu propadlega hotela že skoraj začel graditi novega in to po tem, ko je po 30 letih ugotovil, da bi morala biti zemljišča v okolici hotela last države. Skupno gre za 30.000 kvadratnih metrov.

"Celoten kompleks je bil v lasti Alpetourja, ki je bila državna firma, in takrat je prišel zakon, da so morale vse državne firme prenesti svoja zemljišča, to so v našem primeru travniki in gozdovi, na sklad kmetijskih zemljišč," je lani pojasnil Repanšek, Merlak pa dodal, da vsa pravna mnenja, ki jih je pridobil, potrjujejo, da morajo omenjene parcele ostati v njegovi lasti.