Mervar: Zaenkrat ne kaže na ponovitev skoka cen elektrike iz leta 2022

"Zaenkrat ni indicev, ki bi kazali na to, da bi se v Sloveniji lahko kratkoročno znova ponovila eskalacija cen električne energije, kot smo ji bili priča pozimi leta 2022," je ob analizi vpliva zaostrene geopolitične situacije, vojne na Bližnjem vzhodu ter zaostrujoče se naftne in plinske krize na cene električne energije v Evropi in Sloveniji, ki je objavljena na spletni strani Elesa, zapisal Aleksander Mervar.

Na trgu za produkt dan vnaprej (Day Ahead) na borzi BSP je bila januarja letos povprečna cena električne energije 140,91 evra na megavatno uro (MWh), februarja 112,13 evra na MWh in od 1. do 30. marca 110,97 evra na MWh. "Na te borzne cene naftna oz. plinska kriza torej ni imela vpliva," je dejal prvi mož sistemskega operaterja prenosnega in distribucijskega elektroomrežja.

Trend padanja teh cen je razumljiv, ker se v tem obdobju izrazito povečujejo količine proizvedene električne energije iz obnovljivih virov, predvsem iz sončnih elektrarn. Proizvodnja teh se po Mervarjevih besedah začenja povečevati v začetku marca in začne upadati ob koncu septembra.

Za prihodnje mesece zato Mervar napoveduje zelo nizke urne cene med 7. in 20. uro ter zelo visoke v nočnih urah. Slednje se namreč praviloma oblikujejo na podlagi marginalnih cen iz plinskih elektrarn, zato bo razlika med dnevnimi in nočnimi cenami električne energije višja, kot je bila leta 2025.