Mešalne prikolice - Kako pridelati več mleka in mesa za manj denarja?

Kakšno povezavo imajo mešalne prikolice s produkcijo mleka in mesa?

Z mešanjem krmil, kravam onemogočimo prebiranje, sortiranje in zavračanje žit, ki jih ne marajo. Krave tako zaužijejo bolj uravnoteženo in raznoliko hrano, kar se odraža na povečani produkciji mleka za 15-20%. Raziskave so v nekaterih primerih pokazale celo povišane vrednosti proteinov v mleku.*

Učinki prehranjevanja z mešano hrano se kažejo tudi na hitrejši rasti goveda. Letno je opaziti celo do 15% povišane mase živali.*

Poleg koristi za produkcijo mleka in mesa pa z uporabo mešalnic krmil zmanjšamo količino izgubljene hrane ter pojave presnovnih bolezni.