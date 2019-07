Mešane patrulje bodo začele nadzorovati slovensko-italijansko mejo

Kot so še navedli na generalni policijski upravi, se bodo mešane patrulje sorazmerno izvajale na obeh straneh meje, in sicer na odsekih, kjer prihaja do zgostitev nedovoljenega prečkanja meje. Najpogosteje jih bodo izvajali na območju policijske uprave Koper. Od slovenskih policistov bodo poleg koprskih sodelovali še novogoriški.

Poleg operativne vrednosti ima izvajanje mešanih patrulj tudi druge posredne rezultate, so dodali na policiji. To sta hitrejša izmenjava informacij in spoznavanje terena v sosednji državi za primere čezmejnega zasledovanja. Poleg tega predstavljajo jasen signal tihotapcem, da vstop v drugo državo še ne pomeni, da postopkov proti njim ne bodo sprožili v državi, iz katere so zbežali.