Na terenu s stranko Levica, Mesec prijel za delo

Z vodilnim dvojcem Levice se srečamo zjutraj in takole zastavimo politično-geografski kompas dneva. V Zasavje gremo, pravi Mesec.

A še preden krenemo, nas ustavi plakat Golobovih, ki se kiti s politično agendo koalicijskih partnerjev. "Ja, to pa se moramo s Svobodo dogovoriti. Ampak mislim, da se do volitev ne bomo," pravi Mesec.

"Gotovo je tu Levica odigrala levji delež. Smo se kar nagarali," doda ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Pot nadaljujemo z zelenim javnim prevozom, kjer ministrico za kulturo pričaka nepričakovan opravek: kljukast križ na partizanski kostnici in oskrunjen državni spomenik. "Dražgoše so najvišje mesto kolektivnega spomina na žrtve druge svetovne vojne. Tako da se tu res vidi, da je sovraštvo preseglo vse meje in da se sploh več ne skriva," pojasnjuje.

Vsi potniki iz istega vagona sicer niso bili navdušeni nad političnimi sopotniki. Ena od upokojenk je pristopila k ministru za delo. "Malo je pojamrala o svojem premoženjskem stanju," pove Mesec. A na žalost je imel samo 30 sekund za ta pogovor, tako da se nista uspela nič kaj veliko dogovoriti, pove. "Nisem uspel potolažiti gospe," doda.