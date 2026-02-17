Naslovnica
Slovenija

Na terenu s stranko Levica, Mesec prijel za delo

Ljubljana, 17. 02. 2026 20.12 pred 29 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Anže Božič
Na terenu z Levico

Kdo v koaliciji komu krade politične dosežke - Robert Golob Levici ali ravno obratno? Kdo v slovenski politiki volivce striže kot ovce in kdo striže le volno prave drobnice? In kako je videti, ko sokoordinator Levice Luka Mesec, ki mu politični nasprotniki radi očitajo, da v življenju ni delal niti en dan, prime za vile na kmetiji?

Z vodilnim dvojcem Levice se srečamo zjutraj in takole zastavimo politično-geografski kompas dneva. V Zasavje gremo, pravi Mesec.

A še preden krenemo, nas ustavi plakat Golobovih, ki se kiti s politično agendo koalicijskih partnerjev. "Ja, to pa se moramo s Svobodo dogovoriti. Ampak mislim, da se do volitev ne bomo," pravi Mesec.

"Gotovo je tu Levica odigrala levji delež. Smo se kar nagarali," doda ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Pot nadaljujemo z zelenim javnim prevozom, kjer ministrico za kulturo pričaka nepričakovan opravek: kljukast križ na partizanski kostnici in oskrunjen državni spomenik. "Dražgoše so najvišje mesto kolektivnega spomina na žrtve druge svetovne vojne. Tako da se tu res vidi, da je sovraštvo preseglo vse meje in da se sploh več ne skriva," pojasnjuje.

Vsi potniki iz istega vagona sicer niso bili navdušeni nad političnimi sopotniki. Ena od upokojenk je pristopila k ministru za delo. "Malo je pojamrala o svojem premoženjskem stanju," pove Mesec. A na žalost je imel samo 30 sekund za ta pogovor, tako da se nista uspela nič kaj veliko dogovoriti, pove. "Nisem uspel potolažiti gospe," doda.

Preberi še Mesec razkril ambicije: cilja na 10 poslancev s 'prodorno listo'

V Trbovljah strankarske zaveznike pozdravi Uroš Macerl. Ekolog, kmet in aktivist, ki letos kot sopredsednik Vesne na skupni listi z Levico kandidira za poslanca. In nam predstavi svojo kmetijo, kjer kraljujejo ovce.

"Včasih rečejo, da politiki strižejo svoje državljane, kot ovce. No, mi strižemo ta prave ovce. Nas se ne bati," nam pove.

Pri ekološko prijazni skrbi za drobnico pa je minister za delo prijel tudi za lažje kmetijsko opravilo.

Naprej gremo v dom upokojencev Trbovlje, kjer se ekipi pridruži še minister za solidarno prihodnost. Pri tem razgrnejo gradbene načrte in pozdravijo stanovalce. "Pričakujem, da bomo v kratkem podpisali pismo o nameri za gradnjo. Vedno rečem, to je prvi in edini dom, ki mi je zapel debelo deklco," pove Simon Maljevac.

Stanovalce povprašamo, ali so DSO-ji zdaj kaj cenejši. "Seveda so, jaz imam blizu 150 evrov manj," nam zaupa ena od stanovalk. Drugi stanovalec pa nam pove, da plačuje enako ceno kot prej.

Dan zaključimo z ogledom dveh gradbišč v Hrastniku. Na prvem že raste nov dom za starejše občane, na drugem pa še načrtujejo nova najemna stanovanja. "Zdaj vidimo še prazno parcelo. Čez 24 mesecev bodo ta stanovanja vseljiva. Teh 84," napove Mesec.

To obljubo pa bodo 22. marca stehtali volivci.

luka mesec volitve 2026 levica

Razpisali predobravnavani narok za Hoxhaja

Predčasno končal pot okoli sveta in se vrnil domov

bibaleze
