Slovenija

Mesec: Dokazali smo, da blaginja in razvoj lahko hodita z roko v roki

Ljubljana, 15. 05. 2026 15.30 pred 1 uro 4 min branja 93

Avtor:
STA M.V.
Luka Mesec

Odhajajoča vlada je po besedah sokoordinatorja Levice in ministra za delo Luke Mesca pokazala, da blaginja in razvoj lahko hodita z roko v roki. "Naša vlada je pokazala, da lahko vodimo politiko poviševanja plač in pokojnin ter obenem podpiramo gospodarstvo, tudi v izrednih razmerah," je dejal na današnji novinarski konferenci.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, je ocenil, da odhajajoča vlada, v kateri sta poleg Levice še Svoboda in SD, gospodarstvo pušča v dobri kondiciji, ljudi pa zadovoljne po vseh indeksih različnih organizacij. "Plače in pokojnine so se v našem mandatu povišale med 26 in 29 odstotkov. To je resnična bilanca te vlade in pokazali smo, po kakšni poti bi lahko hodili naprej," je povedal Luka Mesec.

V času te vlade so ljudje po njegovih besedah dobili rekordno visok regres, letos ta znaša 1481 evrov, ker je enako bruto znesku minimalne plače, medtem ko je leta 2022, ko so vlado prevzeli, znašal 1074 evrov. Poleg tega bodo ljudje dobili božičnico v znesku 740 evrov. "To pomeni, da bo vsak zaposleni v Sloveniji, in teh je 950.000, dobil neto 1100 evrov več," je povedal.

Po njegovem mnenju je bila minimalna plača glavni motor poviševanja plač v državi. "Ko smo nastopili vlado, je povprečna plača v Sloveniji znašala 2024 evrov, letos znaša 2606 evrov. S tem zneskom smo pred Portugalsko, Španijo in Italijo," je povedal in dodal, da so ob tem povišali nadomestila za iskalce zaposlitve s soglasjem o socialnem dialogu in poskrbeli tudi za upokojence in invalide.

Mesec je naštel dobre uvrstitve Slovenije na mednarodnih lestvicah oz. po indeksih človekovega razvoja, sreče, napredka, zadovoljstva z življenjem, miru, kakovosti otroštva in dostopnosti vrtcev. "Po tem, kako malo otrok živi v revščini, smo najboljši na svetu," je dodal. Brezposelnost se je znižala na 43.000, število dolgotrajno brezposelnih pa na 17.200.

FOTO: Thinkstock

Odhajajoča vlada je po njegovem dobro skrbela za gospodarstvo in javne finančne pušča v dobri kondiciji. Bruto domači proizvod raste hitreje od povprečja evrskega območja in EU, najnovejši podatki Ajpesa pa kažejo, da so se neto čisti dobički podjetij lani povišali za 13 odstotkov in so bili rekordni, za 15 odstotkov so bili višji pri samostojnih podjetnikih, pri mikro podjetjih pa za kar 51 odstotkov, je povzel in omenil še izboljšanje bonitetne ocene države.

Medtem ko se je sedanja vlada po njegovih besedah odločala s posvetovanjem, skozi socialni dialog ter poslušanjem stroke in izvajalcev, interventni zakon prihajajoče koalicije v temelju spreminja način odločanja in način vodenja države. "Skupina poslancev je vložila zakon, ki posega v več sistemskih zakonov, brez kakršnegakoli posvetovanja s komerkoli," je opozoril državni sekretar v ministrstvu Igor Feketija.

V zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije je bil kritičen do samodejne prekinitve pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev, kar je v neskladju z ustavo in konvencijo Mednarodne organizacije dela, do ponudbe polnega dvojnega statusa, ki predstavlja ogromen pritisk na pokojninsko blagajno, do socialne kapice in do nižanja DDV na osnovna živila.

"Načeloma to lahko podpremo. A na Hrvaškem se cene niso znižale, razlika je šla v višje marže in stroške poslovanja," je dejal in dodal, da četudi bi se znižanje prelilo v nižje cene, izdelki stanejo manj tako za tistega z visokimi dohodki kot tistega z zelo nizkimi. Zato je po mnenju Feketije in Mesca bolje, da se z ukrepi ciljano poskrbi za najbolj ranljive skupine.

Feketija je opozoril, da je država za pokojninsko reformo prejela sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, s tremi zahtevki je dobila 950 milijonov evrov ob predpostavki, da se bo reforma izvajala. To bi se z interventnim zakonom lahko spremenilo, kar bi sprožilo mehanizem odloga izplačila in pogajanja z Evropsko komisijo, kolikšen delež teh sredstev bi država morala vrniti.

Glede novih primerov zlorab azijskih delavcev v Sloveniji, ki jih je v današnji izdaji osvetlila Mladina, je državni sekretar Jan Juvan povedal, da ta primer inšpektorat nadzoruje od leta 2023, da je v treh podjetij, povezanih s Kmetijo Bobnar, v 31 nadzorih ugotovil mnoge kršitve in da je kaznivo dejanje naznanil policiji. "Težava je, da se je v zadnjem času pojavilo veliko agencij, ki za tuje delavce uredijo potovanje in delodajalca. Delavci se pri teh agencijah zadolžijo in ostanejo v izjemnem podrejenem položaju," je orisal.

"Zelo hitro se povečuje število tujih delavcev, ki jih agencije vozijo iz Indije, Bangladeša, oz. iz držav, s katerimi Slovenija nima podpisanih meddržavnih pogodb o socialni varnosti in zaposlovanju. Zato bi morali razmisliti o uvedbi kvot in te agencije omejiti v njihovem delovanju, saj delavci k nam prihajajo nepoučeni in mimo zavoda za zaposlovanje oz. ustreznih institucij," je dodal Mesec.

luka mesec blaginja razvoj minister delo

KOMENTARJI93

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
frenk7O7
15. 05. 2026 17.20
Za nas ,ki smo volili Robija je Luka cenjen sopotnik od Robija.Tudi gospod Maljevac doda svojo vrednost.
Odgovori
0 0
Cupko
15. 05. 2026 17.16
Ta res nima 100 pik. V življenju ni nikoli delal razen tega, da je le talal denar, ker le ta raste na drevesu po njegovem. Samo za socialo
Odgovori
+1
1 0
MarkoJur
15. 05. 2026 17.15
Na čemu pa je on, da živi v nekem mehurčku?!?
Odgovori
+1
1 0
Hani Vajk
15. 05. 2026 17.14
Gospod, ki nikoli ni delal, močno upam, da vas ne bo nazaj.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
15. 05. 2026 17.15
Janša 36 let ni nič delal pa ga voliš.
Odgovori
-1
0 1
Animal_Pump
15. 05. 2026 17.13
Ta je v vsaki vladi sam zdraho delal...al v koaliciji al opoziciji. Trije al štirje so bili not...pa vsi so se jim prilagajal. Očitno so imel nalogo sesut državo. Sem prepričan...da bi Golob brez njega veliko bolje delal..pa še danes bi bil predsednik vlade...Ne vem zakaj je to vlačil v svojo vlado...a je treba tega blo.
Odgovori
+2
2 0
ThorStorm666
15. 05. 2026 17.11
V levičarskim svetu levice je vse, kot v pravljici
Odgovori
+2
2 0
tech
15. 05. 2026 17.11
Na račun srednjega razreda, ta res bogatih se leva vlada ni niti dotaknila, so še bolj bogati.
Odgovori
+6
6 0
Groucho Marx
15. 05. 2026 17.10
Skrajnim lewacom bi moralo biti prepovedano sklicevanje na gospodarstvo, katerega predhodno sistematično demonizirajo in ga imajo za ideološkega sovražnika.
Odgovori
+5
5 0
Rudar1
15. 05. 2026 17.06
Ja Lukec zapravljaš dokler je denar, ko ga zmanjka spet naviješ davke. Na koncu vsi revni, vsi enaki-to je vaš moto
Odgovori
+7
7 0
Vera in Bog
15. 05. 2026 17.06
Da prostemu trgu ampak z močno regulacijo države in pika. Naredimo to deželo bolj srečnih ljudi.
Odgovori
-5
0 5
ramstein
15. 05. 2026 16.58
En golob še ne prinese pomladi.
Odgovori
+10
11 1
BBcc
15. 05. 2026 17.11
Janša pa nikoli.
Odgovori
-3
0 3
devlon
15. 05. 2026 16.58
2606 je povprecna placa? to misli bruto, a ne?
Odgovori
+4
4 0
Kostorog
15. 05. 2026 16.55
Jajo bo spet s prevaro in manipuliranjem prišel na oblast ki si jo tako goreče želi, pozablja pa da ima vsaka palica dve strani, morda pa mu bo na koncu še žal da se je podal v ta experiment, Slovence je že trikrat nasral na iste finte, ampak tudi osel spregleda pa smo tudi mi, če se spet začne ponavljati z svojimi ukrepi na račun državljanov srčno upam da ga ulica izžene iz parlamenta vključno z vsemi njegovimi lažnivimi oprodami.
Odgovori
-18
3 21
ramstein
15. 05. 2026 17.00
Torej si revolucionar komunist, če želiš, da ulica odnese demokratično izvoljeno vlado. Počakaj na volitve, tako kot mora tudi druga stran čakati na volitve, da radikalci izgubijo.
Odgovori
+10
11 1
Kostorog
15. 05. 2026 17.08
Kaj pa stokaš, volitve je jajceglavo izgubil.
Odgovori
-6
0 6
kekec9999
15. 05. 2026 16.55
Pa še to....ne vem zakaj me spominja na Dolfeta...verjetno zaradi tiste...rdeči socialist...
Odgovori
+14
14 0
Tami69
15. 05. 2026 16.54
Hvala Bogu,da gresta Luna in Fuketija v pozabo !
Odgovori
+16
16 0
kekec9999
15. 05. 2026 16.53
Pokazalo se je, da je tovariš Mesec zadnja 4 leta vodil vlado.
Odgovori
+9
10 1
medo357
15. 05. 2026 16.51
Mesec, tov. Mesec, čas je da se prebudiš iz zimskega spanja, oz. 4. letnega spanja, še vedno je enako izkoriščanje prekarcev je bilo prej, torej tvoja ocena dela je 1 - negativno, nič od nič,...
Odgovori
+21
21 0
Vera in Bog
15. 05. 2026 16.52
Se strinjam poden. Vseeno pa bi rekel da levo ni vse slabo
Odgovori
-7
2 9
biggbrader
15. 05. 2026 16.50
Kje se ta možakar giblje ?
Odgovori
+14
14 0
ptuj.si
15. 05. 2026 16.48
Tale je res za luno.
Odgovori
+21
21 0
LevoDesniPles
15. 05. 2026 16.48
tako je to v tej demonkraciji ko medijaši s pomočjo l... spišejo laž potem pa v imenu svobode govora brišejo vse kar jim ne diši lol
Odgovori
+19
19 0
