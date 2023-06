Mesec bo predlagal, da ne bo več koordinator Levice

V novi svet stranke je bilo na kongresu od 25 voljenih članov v svet stranke izvoljenih 15 iz t. i. levega krila, kot je poslanec Miha Kordiš poimenoval strujo članstva, ki je kritična do aktualnega vodenja stranke. Meni, da je šla stranka preveč proti sredini in da se mora vrniti na levico. Ravno Kordiš je dobil največ glasov članov stranke.

Kot smo že poročali, je Levica že v začetku junija na kongresu v Celju sprožila volitve za člane sveta stranke. Da bi jih izvolili po tednu dni, bi morala več kot polovica članov oddati svoj glas, vendar se to ni zgodilo, zato so volitve podaljšali še za en teden, po katerem pa kvorum ni več pomemben. Čas se je iztekel v soboto, a rezultatov o izvoljenih 25 članih sveta takrat še ni bilo.

Kot so sporočili iz Levice, so volitve novega sveta stranke potekale včeraj. "Od drugih strank se razlikujemo po tem, da o najpomembnejših odločitvah odloča celotno članstvo z neposredno glasovalno pravico. Ta proces seveda terja svoj čas," so zapisali na družbeno omrežje.

"Verjamemo, da so takšni standardi demokratičnega odločanja španska vas tistim, ki jim je normalno, da en človek vlada neki stranki neprekinjeno več kot 30 let in brez toleriranja kakršnekoli različnosti mnenj," so dodali.