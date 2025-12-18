Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril minister za delo Luka Mesec, življenje v Sloveniji postaja vse dražje, "dražijo se hrana, najemnine, obleke, goriva, osnovne življenjske potrebščine, kar številna gospodinjstva, tudi tista, v katerih so zaposleni z nizkimi dohodki, spravlja v neugoden položaj". Skladno s tem je ministrstvo za delo naročilo nov izračun minimalnih življenjskih stroškov. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je po ministrovih besedah pripravil košarico dobrin življenjskih potrebščin, državni statistični urad je od šestih največjih trgovcev v državi zbral njihove povprečne cene, Inštitut za ekonomska raziskovanja pa je izračunal vrednost te košarice, jo na podlagi statističnih podatkov umestil v potrošnjo 20 odstotkov najrevnejših gospodinjstev in tako prišel do novega izračuna minimalnih življenjskih stroškov. Izkazalo se je, da so se ti v treh letih zvišali za 18 odstotkov na 791 evrov. To bo omogočilo primernejšo uskladitev minimalne plače, verjame Mesec. Po veljavni formuli mora namreč minimalna plača znašati od 120 do 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov.

Po ministrovih besedah bi se morala tako minimalna plača letos zvišati na najmanj 949 evrov neto, druga možnost je 982 evrov neto, tretja pa 1000 evrov neto. Prav ta znesek bo sam predlagal koaliciji in socialnim partnerjem, je napovedal. Na vprašanje, ali gre za nov predvolilni bonbonček, je odgovoril nikalno, saj da je predlog skladen s politiko stranke Levica, katere sokoordinator je, pojasnil je tudi, da je bil nov izračun minimalnih življenjskih stroškov dogovorjen že v začetku letošnjega leta. V zvezi s predlogom novele zakona o minimalni plači, ki ga je v DZ vložila stranka poslanca Mihe Kordiša Mi, socialisti, pa je ocenil, da je nepotreben, saj da bi se minimalna plača z njim znižala manj, kot bo predlagal sam, in sicer na okoli 950 ali 960 evrov neto. "Razumem, da bo ob številki 1000 evrov neto marsikdo zastrigel z ušesi," je nadaljeval. Pri zadnjih večjih dvigih minimalne plače - ob sprejemu prenovljenega zakona o minimalni plači 2018, ki ga je pripravila Levica, sam pa je bil pod njim prvopodpisani, in uskladitvi za leto 2023, ko je bil izveden skok za 100 evrov neto -, je bilo slišati, da bo to gospodarstvo pahnilo v težave, vodilo v odpuščanja in povečanje brezposelnosti, je spomnil in dodal, da se je zgodilo ravno obratno. "Brezposelnost je, odkar sem minister, najnižja v zgodovini samostojne Slovenije. Dvig minimalne plače prav tako ni sprožil propadanja podjetij, nasprotno, Slovenija je ves ta čas končno začela dohitevati povprečje razvitosti drugih evropskih držav," je poudaril.

