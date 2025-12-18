Naslovnica
Slovenija

Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto

Ljubljana, 18. 12. 2025 11.59 pred 34 minutami 3 min branja 280

Avtor:
U.Z. STA
Denar v denarnici

Minister za delo Luka Mesec bo predlagal občutno zvišanje minimalne plače za leto 2026, in sicer za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav za 113 evrov na 1000 evrov neto. Predlog temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov. Ti so se glede na leto 2022, ko so bili ocenjeni zadnjič, zvišali za 124 evrov na 791 evrov.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril minister za delo Luka Mesec, življenje v Sloveniji postaja vse dražje, "dražijo se hrana, najemnine, obleke, goriva, osnovne življenjske potrebščine, kar številna gospodinjstva, tudi tista, v katerih so zaposleni z nizkimi dohodki, spravlja v neugoden položaj". Skladno s tem je ministrstvo za delo naročilo nov izračun minimalnih življenjskih stroškov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je po ministrovih besedah pripravil košarico dobrin življenjskih potrebščin, državni statistični urad je od šestih največjih trgovcev v državi zbral njihove povprečne cene, Inštitut za ekonomska raziskovanja pa je izračunal vrednost te košarice, jo na podlagi statističnih podatkov umestil v potrošnjo 20 odstotkov najrevnejših gospodinjstev in tako prišel do novega izračuna minimalnih življenjskih stroškov. Izkazalo se je, da so se ti v treh letih zvišali za 18 odstotkov na 791 evrov.

To bo omogočilo primernejšo uskladitev minimalne plače, verjame Mesec. Po veljavni formuli mora namreč minimalna plača znašati od 120 do 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov.

Po ministrovih besedah bi se morala tako minimalna plača letos zvišati na najmanj 949 evrov neto, druga možnost je 982 evrov neto, tretja pa 1000 evrov neto. Prav ta znesek bo sam predlagal koaliciji in socialnim partnerjem, je napovedal.

Na vprašanje, ali gre za nov predvolilni bonbonček, je odgovoril nikalno, saj da je predlog skladen s politiko stranke Levica, katere sokoordinator je, pojasnil je tudi, da je bil nov izračun minimalnih življenjskih stroškov dogovorjen že v začetku letošnjega leta.

V zvezi s predlogom novele zakona o minimalni plači, ki ga je v DZ vložila stranka poslanca Mihe Kordiša Mi, socialisti, pa je ocenil, da je nepotreben, saj da bi se minimalna plača z njim znižala manj, kot bo predlagal sam, in sicer na okoli 950 ali 960 evrov neto.

"Razumem, da bo ob številki 1000 evrov neto marsikdo zastrigel z ušesi," je nadaljeval. Pri zadnjih večjih dvigih minimalne plače - ob sprejemu prenovljenega zakona o minimalni plači 2018, ki ga je pripravila Levica, sam pa je bil pod njim prvopodpisani, in uskladitvi za leto 2023, ko je bil izveden skok za 100 evrov neto -, je bilo slišati, da bo to gospodarstvo pahnilo v težave, vodilo v odpuščanja in povečanje brezposelnosti, je spomnil in dodal, da se je zgodilo ravno obratno.

"Brezposelnost je, odkar sem minister, najnižja v zgodovini samostojne Slovenije. Dvig minimalne plače prav tako ni sprožil propadanja podjetij, nasprotno, Slovenija je ves ta čas končno začela dohitevati povprečje razvitosti drugih evropskih držav," je poudaril.

Postregel je tudi s številkami. V obdobju med letoma 2010 in 2018 je bila rast povprečne plače 12,5-odstotna, inflacija pa 11,1-odstotna. To pomeni, da so plače več let stagnirale. S sprejetjem prenovljenega zakona o minimalni plači oz. od leta 2019 dalje pa je povprečna plača porasla za 36,5 odstotka in inflacija za 23,3 odstotka, kar kaže na konkretno zvišanje plač, je navedel.

"Minimalna plača se je izkazala kot vzvod, s katerim lahko potiskamo druge plače navzgor, zato je to koristen gospodarski instrument," je prepričan.

Razvitost Slovenije je medtem pred 10 leti po podatkih finančnega ministrstva znašala 80 odstotkov povprečne razvitosti EU, danes pa 92 odstotkov. "Torej tudi po razvitosti smo v tem obdobju, ko se je minimalna plača poviševala, dohitevali druge evropske države," je utemeljil minister.

Opozoril je še, da višina minimalne plače vpliva tudi na minimalno študentsko urno postavko, minimalno postavko za delo upokojencev, minimalno izplačilo letnega regresa in najnižje možno izplačilo božičnice za naslednje leto.

Je bil pa letos pripravljen le nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, ne pa tudi kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, ki posredno vplivajo na višino socialnih transferjev, je sklenil Mesec.

Victoria13
18. 12. 2025 13.45
Dvignil minimalne plače potegne za sabo vse tudi to, da bomo kmalu vsi na minimalni plači....ker ostale plače se ne dvigajo!!!
Odgovori
-1
1 2
zurc
18. 12. 2025 13.43
povečanje minimalne plače pomeni tudi takojšnje zvišanje cen v trgovinah ,še posebej prehrane,tako da se na koncu učinek izniči ali pa v žepih ostane še manj ,ker se cene dvignejo bol kot prihodek zaposlenemu.In še marsikateremu se bo ukinil kak dodatek ali olajšava in ko na koncu sešteješ imaš na koncu manj
Odgovori
+3
3 0
Jožajoža
18. 12. 2025 13.42
Spet bo zanimivo.janšisti bodo spet "proti" s figo v žepu.kot pri božičnici.
Odgovori
0 0
utrillo
18. 12. 2025 13.42
Sem podjetnik in iz dna srca sovražim Levico, Kordiša in Svobodo. Na naslednjih volitvah bom volil ravno za njih. Zakaj? Ker želim, da zmagajo in nadaljujejo s svojim "remek" delom do popolnega uničenja. Šele takrat bo večina ljudi spregledala kako nesposobni bleferji so in odplavilo jih bo na smetišče zgodovine. Višine plač ne moreš določati administrativno, odvisne so od produktivnosti, ne pa od rasti cen. Naša produktivnost pa že nekaj let stagnira, pa se kljub temu plače povečujejo. Če se produktivnost ne poveča, se začnemo vrteti v začaranem krogu, raste inflacija in dolg. Celotna Evropa zaradi nesposobnih, v vato zavitih politikov propada. Dogaja se deindustrializacija. V Nemčiji se vsak dan zapre 50 srednje velikih podjetij. Samo letos so imeli 23.000 stečajev in temu ni videti konca. Stanje v Franciji in Avstriji je podobno, imajo največji plaz stečajev v zadnjih nekaj desetletjih, brezposelnost v Avstriji je že narasla na 8% (pri nas je 4%). Ali res mislite, da bo Slovenija temu scenariju ubežala? Da smo samo mi tako pametni, da se nam to ne more zgoditi? Še v Srbiji, kjer so plače 400-500 EUR se množično odpušča in zapira tovarne. Vse se seli v države Magreba (Tunizija, Alžirija, Maroko), kjer je ogromno brezposelnih mladih, plače pa 200 EUR.
Odgovori
+0
1 1
ko to tamo peva
18. 12. 2025 13.45
p...., tole pa ni već normalno, kaj se to doHaja v hlapć. eu 😁🤝👍🥂
Odgovori
0 0
GlasModrosti
18. 12. 2025 13.41
Sem za višje plače, ampak jih je treba tudi zaslužiti. Tale Mesec pa v življenju ni še nič ustvaril, samo zažira.
Odgovori
+1
2 1
wsharky
18. 12. 2025 13.39
mi direktorji davkoplačevalskih podjetij v privatni lasti se z Lukecom ne strinjamo, razen ćče bo država iz proračuna dala razliko
Odgovori
+0
2 2
ko to tamo peva
18. 12. 2025 13.41
ti direktor pa po cele dneve visiš tu Hor 😂🤣😅😆😆🤣😅😂
Odgovori
0 0
Pingy Pongy
18. 12. 2025 13.44
Wsaharky Govori v svojem imenu. Zamenjaj poslovni model, ker tvoj očitno ne deluje.
Odgovori
0 0
stokviz
18. 12. 2025 13.39
Komunisti bi vse delali, samo da ne bi delali!!!!
Odgovori
-1
2 3
Jožajoža
18. 12. 2025 13.40
Bo držalo.komunisti v sds sekti so taki.
Odgovori
+1
3 2
Žabec
18. 12. 2025 13.38
Končno! Da nekdo za poln delovni čas ne more zaslužiti niti toliko, da poleg plačila mesečnih računov in hrane ne more peljati družine niti enkrat na mesec na izlet po lepi naši deželi, pri tem pa pojesti vsaj skromen kmečki krožnik, je sramota.. Na drugi strani pa prav lastniki teh podjetij in s.p.-jev po Hrvaški, Tenerifih, Dubaju pa še marsikje drugje kupujejo nepremičnine, seveda z denarjem utajenih davkov in fiktivnih stroškov. BRAVO!
Odgovori
+2
3 1
Murkovzos
18. 12. 2025 13.37
Dohodkovni razredi za socialne prejemke pa? Ostanejo isti ali kako?
Odgovori
+3
3 0
Dobruška vas -Đžema
18. 12. 2025 13.37
Gošpod Mesec hvala .
Odgovori
+1
3 2
Morgoth
18. 12. 2025 13.37
Kakšni moroni nam vodijo državo...
Odgovori
+1
5 4
Morgoth
18. 12. 2025 13.38
Oziroma še huje, kakšni moroni imajo volilno pravico...
Odgovori
+3
3 0
Verus
18. 12. 2025 13.39
V obeh primerih imaš prav.
Odgovori
+1
1 0
Kritikizstajerske
18. 12. 2025 13.41
kaj pa je tvoj albatroskić😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
Dusan Bucer
18. 12. 2025 13.34
Za politike pa to res ni problem. Sposobni so samo na j...... Normalen človek ne more razumeti kaj delajo. In vse to samo zaradi volitev !!! Kaj pa posledice ???
Odgovori
+7
9 2
peT99
18. 12. 2025 13.36
Zelo malo ljudi je sprevidelo njihove odločitve v zadnjem času - država tepcev.
Odgovori
+2
3 1
Kritikizstajerske
18. 12. 2025 13.34
Vsi ki nabijate vam bom povedal kaj so nam vse vzeli v prejsnjih vladah...npr. dodatek za reševanje prvega stanovanjskega problema za mlade družine. S soprogo sma podpisala pogodbo za deset let pa so po enem letu znizali za polovico naslednje leto pa ukinili. In si lahko s pogodbo r.... obrisem. Zato ne nabijajte da je vse ta vlada kriva jj se je pa potuhnil kot miš, tako kot pred vsakimi volitvami. Nikjer ga ni, ko pa se oglasi pa bi združeval in sodeloval s vsakim....ne me farbat.
Odgovori
+0
4 4
proofreader
18. 12. 2025 13.36
JJ je nižal davke, trošarino, davek na najemnino, ukinil račune na papirju v trgovinah. Golob pa samo obljube in stroški.
Odgovori
-1
3 4
Kritikizstajerske
18. 12. 2025 13.42
😂😂😂😂😂ti pa si opran
Odgovori
+1
1 0
Dobruška vas -Đžema
18. 12. 2025 13.34
Vse je pripravljeno ob tej dobri novici ,da bo v naši vasi začelo zelo glasno pokati.
Odgovori
+6
7 1
proofreader
18. 12. 2025 13.34
Luka Mesec, čudežni deček ekonomije. 🍻
Odgovori
+11
12 1
Dobruška vas -Đžema
18. 12. 2025 13.35
On in gospod Maljevac sta čudežna dečka.
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1854475
18. 12. 2025 13.38
Dunajs.ka?
Odgovori
0 0
Podlesničar
18. 12. 2025 13.40
jaz stavim na Vizjak, on zna tret jajca.
Odgovori
0 0
mrpiagg
18. 12. 2025 13.33
Zivsanjem plac vedno sledi zvisanje zivljenjskih stroskov. In obicajno je to povisanje vecje kot povecanje plac.
Odgovori
+7
7 0
Buča hokaido
18. 12. 2025 13.43
Potem pa povej, kaj narediti, da bodo ljudje preživeli.
Odgovori
0 0
Pamir
18. 12. 2025 13.31
Janšajevim ovcam ni treba dvigniti plač, oni protestirajo, edino če bi jim tovariš janšaj dvignil plače bi bili srečni.Samo da je janšaj.
Odgovori
-5
4 9
Podlupo
18. 12. 2025 13.31
Fajn, ampak me ne prepriča, da bi volil leve.
Odgovori
+13
14 1
peT99
18. 12. 2025 13.31
Pa se vsi ki ploskate zavedate kaj to potegne za sabo ? Se še niste naučili ? Višje plače v državni upravi, višje položnice.... in stagniranje pri plačah v zasebnem sektorju, ker pač zasebni sektor to vse financira - ignoranca in nepoznavanja osnov....
Odgovori
+5
6 1
peT99
18. 12. 2025 13.32
Razumem da temu ploskajo ignoranti v javnem sektorju, ni pa razumljivo da vsem vam v zasebnem to ni jasno. Če delodajalec že sedaj ni sposoben dati dostojne plače je morda čas da se ga zamenja... ?
Odgovori
+3
4 1
pravica1
18. 12. 2025 13.34
Pojasni nam potem kako je pa pravicno za delavca, da koma shaja iz meseca v mesec?
Odgovori
+5
5 0
peT99
18. 12. 2025 13.37
Ne bo shajal nič boljše, ker se bo krivulja stroškov dvignila eksponentno in ne sorazmerno z dvigom minimalne plače...
Odgovori
-1
0 1
300 let do specialista
18. 12. 2025 13.30
Luka ve kako se služi denar, on se je s kolesom vozil v Savo Kranj na 4 šihte.
Odgovori
+14
14 0
bibaleze
