Mesec boja proti medvrstniškemu nasilju na spletu

Kot je dejala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh , so ciljne skupine otroci in mladi, učitelji, ravnatelji, svetovalni delavci oziroma vsi zaposleni v šolah ter tudi starši, ki pogosto na tem področju nimajo izkušenj in ne vedo, kako lahko pomagajo otrokom.

Kot razlog za kampanjo je ministrica navedla podatke iz raziskav, denimo iz raziskave Odklikni iz leta 2018, ki kažejo, da je več kot polovica osnovnošolcev in srednješolcev doživela vsaj eno obliko spletnega nasilja. Podatki pa so se po epidemiji covida bistveno poslabšali, je dejala ministrica. Anketa Safe.si iz leta 2022 je po njenih besedah pokazala, da sta najbolj pogosta razloga, zakaj se mladostniki na spletu počutijo slabo, izključenost iz skupine sošolcev na družbenem omrežju in norčevanje iz njih na spletu.

Ob tem je ministrica navedla še, da 64 odstotkov srednješolcev meni, da so ljudje na internetu veliko bolj nesramni in zlobni kot v živo, prav tako pa mladi blažje oblike spletnega nasilja, na primer žaljenje, normalizirajo in ga ne sprejemajo kot nasilje, čeprav jih kljub temu prizadene in se počutijo slabo. Raziskava centra za družboslovno informatiko na fakulteti za družbene vede iz junija 2023 pa je po njenih besedah med drugim pokazala, da je več kot polovica slovenskih staršev v skrbeh, da bo njihov otrok postal žrtev spletnega nasilja, več kot četrtino pa skrbi, da bodo njihovi otroci povzročitelji spletnega nasilja.

Pri kampanji ministrstva za digitalno preobrazbo poleg še drugih ministrstev sodelujejo tudi točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje pod okriljem ljubljanske fakultete za družbene vede, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) in Policija.

Kot je napovedala ministrica Stojmenova Duh, bodo v okviru kampanje to sredo in čez tri tedne pripravili okrogle mize s predstavniki različnih resorjev in lokalnega okolja v vseh mestnih občinah, torej v 12 krajih po državi. Na njih se bodo pogovarjali predvsem o tem, kako ravnati, kadar se sami ali kdo v naši bližini prepozna kot žrtev medvrstniškega nasilja na spletu. Skupaj z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in Safe.si bodo pripravili gradiva za učitelje, starše ter otroke in mlade. Ves čas pa bo potekala tudi oglaševalska kampanja, v kateri sodelujejo tudi znani športniki.

Ob uradnem zaključku kampanje 10. aprila pa bodo ministri, ki so podprli to kampanjo, tudi podpisali memorandum, s katerim se bodo zavezali k ukrepom na sistemski ravni tako za obvladovanje kot tudi za zmanjševanje medvrstniškega nasilja na spletu, je še pojasnila ministrica.