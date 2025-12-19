Naslovnica
Mesec: Delo se mora splačati, Gorenšček: Gre za deljenje bonbončkov

Ljubljana, 19. 12. 2025 06.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Denarnica z evri

Po predlogu ministra za delo Luke Meseca o dvigu minimalne plače na 1000 evrov sta v studiu 24UR ZVEČER o predlogu govorila minister za delo in izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Slednji je poudaril, da je predlog motiviran s predvolilnim časom, Mesec pa je dejal, da so se stroški življenjskih potrebščin toliko zvišali, da je bil potreben dvig.

"Z našimi sredstvi je premier ljudem izplačal zimski regres," je dejal izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. Omenil je konkurenta Levice Miho Kordiša, ki obljublja minimalno plačo v višini 950 evrov, Mesec pa je ponudbi seštel in pripravil dvig minimalne plače, je še rekel Gorenšček.

"Naš predlog sledi načelu delo se mora splačati," je dejal minister za delo Luka Mesec. Minimalna plača zaostaja za skoraj sto evrov za minimalnim pragom revščine, je še rekel. Pojasnil je, da je želel minimalno plačo dvigniti pred iztekom mandata.

Mesec in Gorenšček
Mesec in Gorenšček
FOTO: Bobo

Mesec je pojasnil, da življenje v Sloveniji postaja vse dražje. Skladno s tem je ministrstvo za delo naročilo nov izračun minimalnih življenjskih stroškov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je po ministrovih besedah pripravil košarico dobrin življenjskih potrebščin, državni statistični urad je od šestih največjih trgovcev v državi zbral njihove povprečne cene, Inštitut za ekonomska raziskovanja pa je izračunal vrednost te košarice. Izkazalo se je, da so se ti v treh letih zvišali za 18 odstotkov na 791 evrov.

"Moj razmislek za tem, zakaj ta predlog, je dvig minimalnih življenjskih stroškov," je poudaril Mesec. Dodal je, da je po zakonu odločitev o minimalni plači predlog ministra za delo, predlog pa bo predebatiral s socialnimi partnerji in koalicijo.

Gorenšček je poudaril, da je motivacija predvolilni čas, inflacija se je po njegovih besedah ravno tako povečala, gre za 17,5-odstotni dvig. "Mi smo pričakovali, da bo predlog med 2,5 in 6 odstotkov, ne pa, da bo 16,44-odstoten," je še rekel.

"Gospodarstvo mora razumeti, da če bomo hoteli imeti socialno državo, državo, ki poskrbi za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, dostojne pokojnine, je za to treba prispevati," je povedal Mesec.

"Izkušnje kažejo, da politika ne nasprotuje takim predlogom, licitirajo, kdo bo več ponudil," je odgovoril Gorenšček. 16,5-odstotno povečanje minimalne plače bi lahko pomenilo prevelik zalogaj za majhna podjetja, je rekel in poudaril, da bo njihova usoda ogrožena.

"1000 evrov je znesek, ki sem ga tehtno predebatiral s svojimi sodelavci in analizami in verjamemo, da teh dobrih 100 evrov ni razlog, da bi gospodarstvo preveč obremenili," je dejal Mesec.

Število okužb z gripo narašča: je cepljenje še učinkovito?

