Mesec dni po nesreči Pirc Musarjeve: Posnetki kamer razkrivajo, kaj se je zgodilo

Na posnetkih lahko vidimo, kako skozi predor Kastelec sprva vozijo tri črna vladna vozila, eno od njih z vključenimi modrimi lučmi. Le nekaj trenutkov za njimi z večjo hitrostjo pripelje svetel kombi, v katerem so bile predsednica države Nataša Pirc Musar in dve njeni prijateljici. Kombi nato silovito trči v dve od treh vozil.

Po trku tako kombi kot eno od osebnih vozil odbije v steno predora, kombi pa ob njej tudi obstane. Na nadaljevanju posnetka je videti, kako se za krajem nesreče začnejo ustavljati osebna vozila, kmalu pa prispejo policisti, več reševalnih vozil in Darsovo vozilo za označevanje ter zavarovanje kraja nesreče. O dogodku je nekaj dni pozneje spregovorila tudi predsednica države.

V nesreči je predsednica utrpela zlom ključnice in čeprav predsedničin urad sprva ni hotel razkriti, kdo je bil z njo v vladnem kombiju, je moral kasneje pod pritiskom javnosti priznati, da sta bili ob njej dve prijateljici, med drugim Viktorija Krivolucka, Rusinja, ki je s predsedničino družino tako zasebno kot poslovno povezana že več kot dve desetletji.