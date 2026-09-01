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Mesec dni po nesreči Pirc Musarjeve: Posnetki kamer razkrivajo, kaj se je zgodilo

Ljubljana, 01. 09. 2026 19.12 pred 1 uro 1 min branja 38

Avtor:
Nuša Dekleva
Nesreča v predoru Kastelec

Mesec dni od nesreče predsednice republike Nataše Pirc Musar razkrivamo posnetke varnostnih kamer iz predora Kastelec. Službeni kombi, v katerem se je predsednica peljala skupaj s prijateljicama, se je zaletel v službeno vozilo na čelu konvoja. Nesreča, ki je sprožila politični plaz z očitki na račun povezav ene od sopotnic Rusinje Krivolucke in predsednice Pirc Musar ter domnevnih varnostnih tveganj. Oblak skrivnosti okrog nesreče se zdaj vendarle razblinja.

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Na posnetkih lahko vidimo, kako skozi predor Kastelec sprva vozijo tri črna vladna vozila, eno od njih z vključenimi modrimi lučmi. Le nekaj trenutkov za njimi z večjo hitrostjo pripelje svetel kombi, v katerem so bile predsednica države Nataša Pirc Musar in dve njeni prijateljici. Kombi nato silovito trči v dve od treh vozil.

Po trku tako kombi kot eno od osebnih vozil odbije v steno predora, kombi pa ob njej tudi obstane. Na nadaljevanju posnetka je videti, kako se za krajem nesreče začnejo ustavljati osebna vozila, kmalu pa prispejo policisti, več reševalnih vozil in Darsovo vozilo za označevanje ter zavarovanje kraja nesreče. O dogodku je nekaj dni pozneje spregovorila tudi predsednica države.

V nesreči je predsednica utrpela zlom ključnice in čeprav predsedničin urad sprva ni hotel razkriti, kdo je bil z njo v vladnem kombiju, je moral kasneje pod pritiskom javnosti priznati, da sta bili ob njej dve prijateljici, med drugim Viktorija Krivolucka, Rusinja, ki je s predsedničino družino tako zasebno kot poslovno povezana že več kot dve desetletji.

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V nesreči je bila Krivoluckova huje poškodovana, kar je bil tudi eden od razlogov, zakaj so se začela odpirati vprašanja o varnostnih tveganjih. Uradni razlogi za nesrečo zaenkrat sicer niso znani.

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KOMENTARJI38

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nato_
01. 09. 2026 21.01
Ta šofer ki je vozil na čelu konvoja bi moral takoj letet iz službe. Očitni znaki kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v cestnem prometu. Vozilo pred njim se sploh ni imelo časa umakniti- na desnem voznem pasu je bil avto poleg tega se je še prestrašil in zaviral. Samo če bi bila predsednica zdravstveno ogrožena bi bila takšna vožnja upravičena. Bolnik!
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0 0
GetBack
01. 09. 2026 20.59
Golob bo rekel, da gre za prirejen in zmanipuliran posnetek, ker so kadri vmes porezani ...
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0 0
Delboy Trotter
01. 09. 2026 20.58
Če bi jaz bil tisti ki je "oviral" pot konvoju bi samo odpeljal naprej. Še gasilci in policisti ne vozijo tako nepremišljeno na nujnih vožnjah.
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+1
1 0
Sarko Sarko
01. 09. 2026 20.57
pa to so golobovi šoferji, tako da...
Odgovori
+2
2 0
genius2013
01. 09. 2026 20.51
O laži glede zlomljene ključnice pa MSM nič?? Pogačar naj gre k njej po nasvet, kako je prišla do tega čudeža..
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+1
1 0
The T3chnics
01. 09. 2026 20.49
Se vidi nadutost šoferjev teh vladnih vozil. Posiljujejo z vožnjo mimo, tiščijo in tiščijo. To so popolnoma nesposobni vozniki, ki mislijo, da so frajerji za vklanom vladnih vozil.
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+4
4 0
PetindvajsetUR
01. 09. 2026 20.44
Raje kot Logarja, al. Mogoce Stevanovica Ostrzka?
Odgovori
-3
1 4
01. 09. 2026 20.38
Prvi avto v koloni ima šoferja ki nima pojma...moral bi poriniti avto iz voznega pasu...
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-1
4 5
Kakosmodanes
01. 09. 2026 20.42
Ti pa znaš vozit, ja.
Odgovori
+4
5 1
Kakosmodanes
01. 09. 2026 20.35
Brez sirene se tudi jaz nebi umaknil.
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+6
9 3
01. 09. 2026 20.43
Pred leti sem bil priča na avtobanu v Nemciji ko je Policijski x5 z ohacanimi ogledali seveda odtrgal vozilu avtov avtovleki odtrgal ogledalo kar se je peljal čez črto pasu...tk se to dela če voziš predsednika...
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-3
1 4
Fokus
01. 09. 2026 20.28
En mesec so rabili, da so izbrisali datum, uro in hitrost......
Odgovori
+17
19 2
petb
01. 09. 2026 20.32
Koliko let zgage so rabili, da so enega "zastarali"?
Odgovori
-1
3 4
daiči
01. 09. 2026 20.27
in kok je to ene spremljevalne ekipe in avtomobilov zravn in mi to vse placujemo. predsednica ce ma cisto vest ne potrebuje skor nobenga varovanja, mogoce soferja in enga varnostnika. obnasamo se k d smo 100 miljonska drzava s 1000 miljardnim proracunom
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+17
17 0
spam1
01. 09. 2026 21.00
Proračun je skoraj 18 milijard evrov, vse skupaj se ne pozna niti na četrti decimalki. Pa itak bi te ljudi plačevali, če varujejo predsednico ali ne. V tem mesecu, ko se javnost razburja za dodatnega potnika v tem kombiju, se je zapravilo na desetine milijonov evrov za druge neumnosti.
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0 0
odkrito in resnično
01. 09. 2026 20.25
Kaj pa varnostna razdalja?? Se prav lepo vidi, kako so ti vozniki objestni, agresivni, nestrpni. Ne upoštevajo predpisov, hitrosti, varnostne razdalje, blendajo, trobijo. Nesramnost na višku. Kakšne bodo posledice in kazni??
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+12
14 2
abc123def456
01. 09. 2026 20.24
otroc so se sli mal z drzavnimi avti pelat. in so naleteli na eno nerodo, ki se je sla voznjo po pravilih in se jim ni ekspresno spravila s poti. dodatno je voznik kombija vedel, da je nepremagljiv. dodatno se dame niso dele motiti v svojem pogovoru. in nastala je burleska.
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+5
7 2
spam1
01. 09. 2026 21.00
In dame brez varnostnih pasov, seveda. Menda ne bodo privezane KOT PSI
Odgovori
0 0
Slavni
01. 09. 2026 20.21
itak če ga gonijo čez tunel 160kmh na uro lahko bi vsaj v tuneli počasneje vozil.
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+14
15 1
abcdef321
01. 09. 2026 20.15
Niso normalni, kam se jim mudi da morajo vozit dvakratnik omejitve, ogrožajo vse ostale v prometu!!! Ko te po cesti prehiti konvoj goveda se policaji na motorjih milorečeno izživljajo nad drugimi vozniki, zavirajo pred njimi, se derejo in mahajo,… vse zato, da bo kravatar v mercedesu prišel mimo. Naj se sami pripeljejo kamor hočejo, še posebej pa na morje,… ne pa da se na naše stroške razkošno peljejo mimo zastojev!!!
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+21
23 2
FIRBCA
01. 09. 2026 20.15
a res nimate nic bolj pametnega za porocat se kaj novega za delat odpera v sloveniji
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-2
6 8
Fokus
01. 09. 2026 20.13
Neprilagojena hitrost in premajhna varnostna razdalja.
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+16
18 2
Jon Bacek
01. 09. 2026 20.11
Sledi tožba Krivolucojeve proti državi...
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+5
8 3
Anonymous88
01. 09. 2026 20.11
Če bi reševalec tako dirkal in izsiljeval prednost bi še razumel. Ne razumem pa kaj je bilo treba takšne vožnje + prižgane lučke za to da gospa predsednica ne tamudi na Rogličev dogodek skupaj z njeno rusko prijateljico??
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+14
18 4
01. 09. 2026 20.09
Če pa se vozijo kot da ne vem kaj vozijo…
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+10
12 2
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