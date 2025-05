Mesec dni po zasilnem pristanku letalo prepeljali v dolino

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Pride stranka v frizerski salon in se usede na stol. Frizer ga vpraša, kako ga naj ostriže? On pravi: "Spredaj poševno iz leve proti desni, nad levim ušesom na nulo, nad desnim stopničasto, na vrhu glave za pest veliko plešo, zadaj pa resice!" Frizer ga začudeno pogleda in pravi: "Ja to pa ne vem, če bo šlo!" Stranka pa pravi: "A prejšnjič ti pa je uspelo?"