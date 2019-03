Mesec dni pred uradnim začetkom stranke že nagovarjajo volivce

Dva meseca pred evropskimi volitvami skušajo politične stranke na najrazličnejše načine nagovarjati volivce. V Ljubljani in po drugih evropskih mestih je minuli konec tedna potekal Sprehod za Evropo, pri nas so ga organizirali Židanovi Socialni demokrati. Predsednik LMŠ in vlade Marjan Šarec je po mnenju tekmecev uvod v kampanjo z zavrnitvijo nagovora v Bruslju začel slabo. Njegovi kandidati za evroposlance bodo v ponedeljek začeli zbirati podpise podpore za kandidaturo, čeprav jim kot kandidatom parlamentarne stranke tega ne bi bilo treba.