Mesec glede prenosa sobaric na zunanjega izvajalca: 'Smo na strani zaposlenih'

Minister za delo Luka Mesec se je z vodstvom inšpektorata za delo sestal s predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije glede prenosa sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca, ki mu v sindikatu glasno in javno nasprotujejo. Ministrstvo prizadevanja sindikata podpira in napoveduje možnost zakonskih sprememb.

Iz sindikalnih vrst že nekaj tednov prihajajo glasni pozivi proti prenosu sobaric iz obalnega turističnega podjetja, ki je del državne skupine Sava Turizem, na družbo Aktiva čiščenje. Minister za delo Luka Mesec se je tako skupaj z državnim sekretarjem Danom Juvanom, člani kabineta in vodstvom Inšpektorata za delo RS, ki ga vodi Luka Lukić, sestal s predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije. Z ministrstva so po sestanku sporočili, da so na strani zaposlenih, zato je minister na vladi že večkrat tudi opozoril in javno pozval Slovenski državni holding k ukrepanju, da se s praksami prenosa sobaric in čistilk v posameznih podjetjih iz skupine Sava Turizem preneha. Takšna praksa je namreč uveljavljena tudi po drugih destinacijah skupine.

icon-expand Mesec s sindikatom glede prenosa sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca FOTO: MDDSZ

Na ministrstvu so navedli, da podpirajo in se pridružujejo mnenju sindikata o neprimernosti praks najema zunanjih izvajalcev oziroma t. i. outsourcinga in potencialno škodljivih učinkih tovrstnih praks na socialno varnost ter materialni položaj delavcev. Ob tem so opozorili na eno od ključnih zavez koalicijskega dogovora: da bodo javni sektor postavili za pozitiven zgled in v njem v čim krajšem času skladno s pripravljeno strategijo odpravili prekarnost oziroma kjer obstaja redna potreba po rednem delu, ukinili outsourcing. Pri izvajanju korporativnega upravljanja v državnih podjetjih so dodatno omenili tudi priporočila iz dokumenta Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga in izpostavili potrebo po dopolnitvi tega dokumenta, predvsem v delu o spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju.