Mesec italijanske mode v Ljubljani

Emporium , Galerija Emporium in spletna trgovina Emporium.si so tako že četrto leto zapored postali prava prestolnica italijanske mode.

Projekt je tudi tokrat nastal v sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) v Ljubljani, ki deluje pod okriljem Veleposlaništva Italije v Sloveniji, pod italijanskim Ministrstvom za zunanje zadeve in gospodarsko sodelovanje.

Mesec italijanske mode sta skupaj z direktorico Magistrat International, go. Jožico Brcar, otvorila direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti ter veleposlanik Italije v Sloveniji Nj. Eks. Giuseppe Cavagna.

Vse do 15. novembra bodo v Emporiumu, Galeriji Emporium in na Emporium.si za vas odkrivali bogato dediščino italijanske mode in umetnosti, ki je tudi glavna tema letošnjega Meseca italijanske mode. Za vse ljubitelje italijanskih blagovnih znamk so pripravili tudi modna svetovanja z italijanskimi strokovnjaki in različne modne dogodke.

Ne spreglejte tudi blog zapisov na Emporium.si, v katerih vas bodo seznanjali z najnovejšimi jesensko zimskimi trendi, odkrivali zakulisje italijanske modne industrije in delili nasvete za ustvarjanje popolnih stajlingov, ki odražajo edinstveno italijansko estetiko.

Pripravite se na eksplozijo stila, umetnosti in strasti do življenja, Mesec italijanske mode vam bo postregel z najboljšim, kar ponuja podpis Made in Italy.

Naročnik oglasne vsebine je Magistrat.