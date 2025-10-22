Svetli način
Slovenija
Mesec italijanske mode

Ljubljana, 22. 10. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
P.R.
Mesec italijanske mode se vrača – v znamenju italijanske elegance, tradicije in sodobne estetike.

Že peto leto zapored so Emporium, Galerija Emporium in Emporium.si postali prestolnica italijanske mode.

Projekt poteka v sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) v Ljubljani in Veleposlaništvom Italije v Sloveniji, pod okriljem italijanskega Ministrstva za zunanje zadeve in gospodarsko sodelovanje.

Mesec italijanske mode sta skupaj z direktorico Magistrat International, go. Jožico Brcar, otvorila veleposlanik Italije v Sloveniji, Nj. Eks. Giuseppe Cavagna in direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti.

Direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti, direktorica Magistrat International, ga. Jožica Brcar in veleposlanik Italije v Sloveniji, Nj. Eks. Giuseppe Cavagna
Direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti, direktorica Magistrat International, ga. Jožica Brcar in veleposlanik Italije v Sloveniji, Nj. Eks. Giuseppe Cavagna FOTO: Arhiv ponudnika

V času meseca italijanske mode, od 20. oktobra do 20. novembra, so za vas v Emporiumu in Galeriji Emporium pripravili različne dogodke italijanskih blagovnih znamk in modna svetovanja z italijanskimi strokovnjaki.

Na blogu spletne trgovine Emporium.si pa si lahko preberete zanimive vsebine, ki predstavljajo najnovejše trende ter praktične nasvete za ustvarjanje stajlingov v italijanskem slogu.

Emporium, Galerija Emporium in Emporium.si združujejo najširšo ponudbo prestižnih italijanskih znamk, ki vsaki modni kombinaciji dodajo pridih italijanske prefinjenosti.

Pripravite se na mesec, poln inspiracije – Mesec italijanske mode vas vabi, da začutite eleganco, kreativnost in brezčasni šarm, ki ga prinaša podpis Made in Italy.

 

Naročnik oglasne vsebine je Emporium.

moda mesec italijanske mode emporium
ISSN 1581-3711
