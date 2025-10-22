Že peto leto zapored so Emporium, Galerija Emporium in Emporium.si postali prestolnica italijanske mode.
Projekt poteka v sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) v Ljubljani in Veleposlaništvom Italije v Sloveniji, pod okriljem italijanskega Ministrstva za zunanje zadeve in gospodarsko sodelovanje.
Mesec italijanske mode sta skupaj z direktorico Magistrat International, go. Jožico Brcar, otvorila veleposlanik Italije v Sloveniji, Nj. Eks. Giuseppe Cavagna in direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti.
V času meseca italijanske mode, od 20. oktobra do 20. novembra, so za vas v Emporiumu in Galeriji Emporium pripravili različne dogodke italijanskih blagovnih znamk in modna svetovanja z italijanskimi strokovnjaki.
Na blogu spletne trgovine Emporium.si pa si lahko preberete zanimive vsebine, ki predstavljajo najnovejše trende ter praktične nasvete za ustvarjanje stajlingov v italijanskem slogu.
- FOTO: Arhiv ponudnika
Naročnik oglasne vsebine je Emporium.