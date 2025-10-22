Že peto leto zapored so Emporium, Galerija Emporium in Emporium.si postali prestolnica italijanske mode.

Projekt poteka v sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) v Ljubljani in Veleposlaništvom Italije v Sloveniji, pod okriljem italijanskega Ministrstva za zunanje zadeve in gospodarsko sodelovanje.

Mesec italijanske mode sta skupaj z direktorico Magistrat International, go. Jožico Brcar, otvorila veleposlanik Italije v Sloveniji, Nj. Eks. Giuseppe Cavagna in direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti.