Mesec italijanske mode

Projekt poteka v sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) v Ljubljani, ki deluje pod okriljem Veleposlaništva Italije v Sloveniji, pod italijanskim Ministrstvom za zunanje zadeve in gospodarsko sodelovanje.

Direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti, direktorica Magistrat International, go. Jožica Brcar in veleposlanik Italije v Sloveniji, Nj. Eks. Giuseppe Cavagna

Direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti, direktorica Magistrat International, go. Jožica Brcar in veleposlanik Italije v Sloveniji, Nj. Eks. Giuseppe Cavagna Arhiv ponudnika

Na novinarski konferenci ob začetku Meseca italijanske mode so zbrane nagovorili veleposlanik Italije v Sloveniji Giuseppe Cavagna, direktor ljubljanskega urada Italian Trade Agency Giacomo Ricciotti in generalna direktorica podjetja Magistrat International Jožica Brcar.

Od 20. oktobra do 20. novembra se bodo v Emporiumu in Galeriji Emporium zvrstili dogodki, ki bodo obiskovalcem približali aktualne modne smernice in bogato tradicijo italijanskega oblikovanja. Trgovini bosta zaživeli v znamenju italijanskega sloga in raznolike ponudbe priznanih italijanskih blagovnih znamk. Od elegantnih in brezčasnih kosov do najnovejših modnih trendov z italijanskih ulic – bogat izbor oblačil, obutve, torbic in modnih dodatkov bo ponujal obilo navdiha za vse ljubitelje italijanske mode.

Naročnik oglasne vsebine je Emporium.