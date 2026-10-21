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Mesec italijanske mode

Ljubljana, 21. 10. 2026 09.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Italijanski šarm, vrhunski dizajn in strast do mode so znova zavzeli Ljubljano. Z današnjo otvoritvijo se je začel že šesti Mesec italijanske mode, ki bo v Emporiumu, Galeriji Emporium in na Emporium.si vse do 20. novembra navduševal z najnovejšimi kolekcijami priznanih italijanskih blagovnih znamk, modnimi dogodki in svetovanji.

Projekt poteka v sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) v Ljubljani, ki deluje pod okriljem Veleposlaništva Italije v Sloveniji, pod italijanskim Ministrstvom za zunanje zadeve in gospodarsko sodelovanje.

Letošnja izvedba ima še poseben pomen, saj Italian Trade Agency praznuje pomemben jubilej, okroglih 100 let.

Na novinarski konferenci ob začetku Meseca italijanske mode so zbrane nagovorili veleposlanik Italije v Sloveniji Giuseppe Cavagna, direktor ljubljanskega urada Italian Trade Agency Giacomo Ricciotti in generalna direktorica podjetja Magistrat International Jožica Brcar.

Od 20. oktobra do 20. novembra se bodo v Emporiumu in Galeriji Emporium zvrstili dogodki, ki bodo obiskovalcem približali aktualne modne smernice in bogato tradicijo italijanskega oblikovanja. Trgovini bosta zaživeli v znamenju italijanskega sloga in raznolike ponudbe priznanih italijanskih blagovnih znamk. Od elegantnih in brezčasnih kosov do najnovejših modnih trendov z italijanskih ulic – bogat izbor oblačil, obutve, torbic in modnih dodatkov bo ponujal obilo navdiha za vse ljubitelje italijanske mode.

 

Naročnik oglasne vsebine je Emporium.

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