'Levo krilo' pričakuje Novi dogovor, a koliko somišljenikov ima Kordiš?

Po današnji seji vlade je koordinator stranke Levica in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec naslovil tudi nedavne izjave člana stranke Miha Kordiša, da se je Levica od podpisa koalicijske pogodbe pred enim letom postavila precej na sredino, zato z delom poslancev na letnem kongresu stranke prihodnjo soboto pričakuje sklenitev Novega dogovora. Na kongresu bodo izbrali nove člane organov stranke, tudi koordinatorja. Mesec se bo za vlogo znova potegoval.

Ostre kritike Kordiša sicer ne razume kot poziv, da bi morala stranka zapustiti vlado. "Nikogar v stranki nisem slišal, ki bi rekel, da bi morala stranka zapustiti vlado. To razumem, da zelo dobro zagovarjamo naš interes," je komentiral. "Kongres bo pokazal, koliko somišljenikov ima Kordiš."

Širšega dogajanja na kongresu ni želel napovedati, je pa prepričan, da bodo dobili zaupnico delu, ki ga stranka opravlja v vladi. Izpostavil je tudi, da bo Levica nadaljevala z delom na projektih, ki so jih začeli. "Ponekod se delo šele začenja," je dodal, nato pa tudi izpostavil, da je stranka v enem letu naredila "jasen napredek".

'Če se bo oblikovalo levo krilo, se bomo pogovorili o drugačni obliki stranke'

"Kongres je dobro izhodišče za to, da Levica je in bo ostala del vladne koalicije," je tudi poudaril. Ob tem pa dejal, da stranka kljub svojemu mestu v koaliciji opravlja tudi drugo delo, in izpostavil dober stik s terenom. "Vsi trije ministri smo po državi izvajali dogodke, kot je 'Minister posluša'. V različnih lokalnih skupnostih smo se pogovarjali o tem, kakšne politike izvajamo in kakšni ukrepi bi bili za ljudi najboljši."

Ob tem je poudaril, da se bodo pogovorili o drugačni obliki stranke, če se bo v njej oblikovalo t. i. levo krilo. "Morda o različnih frakcijah znotraj stranke, ki bodo zagovarjale svoje poglede in delovanje znotraj stranke," je zaključil.