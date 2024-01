SDS vložil interpelacijo zoper ministrico: Nakup računalnikov je sinonim za popolni fiasko

Poslanska skupina SDS je v DZ vložila interpelacijo zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Očitajo ji nakup 13 tisoč računalnikov za 6,5 milijona evrov, kar so označili kot "sinonim za popolni fiasko". Ministrica mora do obravnave interpelacije pokazati, da bo izpeljala razdelitev kupljenih prenosnih računalnikov, je še pred vložitvijo dejal minister za delo Luka Mesec, ki je bil tudi kritičen do prelaganja odgovornosti za to na njegov resor. V koaliciji so s komentarji še precej skopi.

Poslanska skupina SDS je interpelacijo zoper Stojmenovo Duh vložila danes popoldne. V največji opozicijski stranki ji očitajo predvsem lanski nakup 13.000 prenosnih računalnikov, za kar je bilo porabljenih nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, računalniki pa da "nimajo operacijskega sistem, niti antivirusne zaščite, pojavljajo pa se številni pozivi, da se računalniki, katerih skladiščenje stane 2500 eur mesečno, čimprej razdelijo". V opoziciji se bojijo, da se ne ve, kdo oz. zakaj se bo te računalnike uporabljalo. V SDS v tej luči ministrici očitajo nevestno, neodgovorno in netransparentno delo. "Ker je ta nakup sinonim za popolni fiasko, Poslanska skupina SDS zahteva, da Emilija Stojmenova Duh za svoje netransparentno in neodgovorno delo odgovarja," so ob vložitvi interpelacije zapisali v največji opozicijski stranki. Očitajo ji tudi zavajanje javnosti glede nakupa, njeno delovanje od nastopa funkcije pa da je "zgolj in samo z vsemi njenimi močmi usmerjeno v rušenje dobrega in učinkovitega dela njenega predhodnika" Marka Borisa Andrijaniča. Ministrica po prepričanju največje opozicijske stranke po letu in pol ministrovanja ni pripravila enega zakona, ki bi prispeval k digitalni preobrazbi Slovenije. Stojmenova Duh vse očitke zanika, o odstopu ne razmišlja, interpelacije pa se, kot je dejala, veseli. Skladno s poslovnikom DZ ima najmanj 15 in največ 30 dni časa da nanjo odgovori.

Luka Mesec meni, da morajo biti računalniki čim prej razdeljeni.

Mesec: Zadeva spada k ministrici za digitalno preobrazbo "Moje stališče je, da morajo biti računalniki, ki so bili kupljeni, čim prej razdeljeni. Naloga ministrice pa je, da do interpelacije pokaže, da bo to izpeljala," je odločitev SDS, da vloži interpelacijo zoper Stojmenovo Duh, danes pospremil Mesec. Na vprašanje, kako vidi očitke oz. prelaganje odgovornosti za razdelitev računalnikov na ministrstvo za delo, je odvrnil, da se s tem "nikakor ne more strinjati". "Zakon je pripravilo ministrstvo za digitalno preobrazbo, za izvajanje zakona je odgovorno to ministrstvo, prav tako za pripravo načrta o digitalni vključenosti, s katerim se pove, katere so ciljne skupine v družbi, ki so digitalno izključene in potrebujejo računalniško opremo. To je naloga in pristojnost ministrice za digitalno preobrazbo," je bil odločen. Bistvene odločitve bo morala tako po Meščevih besedah sprejeti ministrica, sam pa upa, da jih bodo komunicirali v roku tedna dni. O možnostih za to je danes tekla tudi beseda na vladi, je razkril.

Kaj bo s 13 tisoč računalniki, ki jih je nabavilo ministrstvo Stojmenove Duh?