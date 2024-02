Mesec: Kriza se končuje, odhajajo tisti, ki so Levico notranje razdvajali

"Ni skrivnost, da smo v zadnjem letu v Levici imeli precej naporne notranje boje, predvsem od kongresa dalje," je po seji vlade danes spomnil minister za delo in nekdanji vodja stranke Luka Mesec.

Odnosi v stranki so se namreč zaostrili predvsem pred lanskim volilnim kongresom stranke, ko je t. i. levo krilo stranke s poslancem Miho Kordišem na čelu opozarjalo, da se stranka pod vodstvom tedanjega koordinatorja Mesca premika preveč proti sredini. Na kongresu so predstavniki te struje dobili precejšnjo podporo pri imenovanju na funkcije v stranki, Mesec pa je dogajanje videl kot nezaupnico in se posledično odločil, da ne bo več kandidiral za koordinatorja stranke. Vodenje stranke je zatem prevzela ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Kot kaže, pa se napetosti v stranki tudi po menjavi vodstva niso povsem umirile. V začetku meseca je tako sledil predlog poslanske skupine mandatno-volilni komisiji DZ za razrešitev poslanca Kordiša z vseh mest v delovnih telesih DZ, katerih član je bil. Kot so pojasnili, so to storili zaradi "zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini". Po navedbah poslanske skupine je namreč Kordiš poskušal izsiliti zaposlitev neizbrane kandidatke s pritiski na ostale poslance in organe stranke.